Lenovo gibt weltweite Partnerschaft mit David Beckham bekannt

MORRISVILLE, North Carolina--(BUSINESS WIRE)--Lenovo gab heute eine weltweite Partnerschaft mit David Beckham bekannt, durch die eine der weltweit bekanntesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und eines der weltweit führenden Technologieunternehmen zusammenkommen.

Die Zusammenarbeit baut auf Lenovos wachsender Rolle im globalen Fußball auf, einschließlich seiner Position als offizieller Technologiepartner der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™. Im Rahmen dieser einzigartigen Partnerschaft wird David Beckham an Lenovos Arbeit an sportorientierten, KI-gestützten Lösungen mitwirken, die das Spiel für Vereine, Spieler, Offizielle und Fans verändern – insbesondere im Hinblick auf die Leistungssteigerung von Teams, die Schaffung besserer Erlebnisse für Fans, die Ermöglichung effizienterer Abläufe und die Erschließung neuer Einnahmequellen durch KI-gestützte Innovationen.

Als Unternehmer bringt David Beckham eine Perspektive mit, die weit über den Fußballplatz hinausgeht. Ob es sich um den Berufstätigen handelt, der seinen Tag von einem einzigen Gerät aus organisiert, den Kleinunternehmer, der versucht, mit weniger mehr zu erreichen, oder das Unternehmen, das die Arbeitsweise ganzer Teams neu überdenkt – David Beckham wird dazu beitragen, die Kernidee der Zusammenarbeit zum Leben zu erwecken: dass die richtige Technologie, angetrieben durch KI, jedem helfen kann, sein Bestes zu geben.

David Beckham wird auch in der kommenden globalen Marketingkampagne von Lenovo zu sehen sein, die im Mai, einen Monat vor Beginn der FIFA-Weltmeisterschaft 2026™, anlaufen soll.

Zu der Partnerschaft sagte David Beckham:

„Lenovo ist ein weltweit führendes Unternehmen mit einer bewährten Erfolgsbilanz auf den größten Bühnen der Welt. Ich bin stolz darauf, mit Lenovo für die FIFA-Weltmeisterschaft und darüber hinaus zusammenzuarbeiten. Fußball wird immer durch Talent, Instinkt, harte Arbeit und die unvergesslichen Momente geprägt sein, die das Spiel so besonders machen. Jetzt helfen uns KI und Daten dabei, den Sport tiefer zu verstehen – und beeinflussen, wie sich Spieler und Trainer vorbereiten und wie Fans mit dem Spiel in Verbindung treten. Ich freue mich darauf, mehr über Lenovos bahnbrechende Arbeit zu erfahren, die neue Ideen eröffnet und den Zugang zum Spiel erweitert.“

Yuanqing Yang, CEO und Vorsitzender von Lenovo, fügte hinzu:

„David ist nicht nur eine globale Persönlichkeit in den Bereichen Fußball, Wirtschaft und Kultur, sondern auch jemand, der die Kraft der Innovation versteht, die die Welt verändern kann. Das macht ihn zum perfekten Partner, um uns dabei zu helfen, zu zeigen, wie intelligentere KI ein besseres Leben und effizienteres Arbeiten für alle ermöglichen kann.“

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision „Smarter Technology for All“ (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

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