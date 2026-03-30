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SubwayMD Canada fait un coup de circuit grâce à un nouveau partenariat pluriannuel avec les Blue Jays de Toronto

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TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Subway Canada a conclu un nouveau partenariat pluriannuel avec les Blue Jays de Toronto, unissant ainsi la chaîne de restauration rapide à la plus grande communauté de partisans de sport professionnel au Canada. Avec près de 3 000 restaurants partout au pays, Subway place la barre haute avec un programme complet incluant des concours nationaux, des diffusions et des animations pendant les matchs.

En tant que chef de file canadien de la restauration rapide saine, Subway établit un lien fort entre ses fans et ceux des Blue Jays de Toronto avec ce partenariat. En effet, les deux marques attirent des passionnés de sport qui recherchent des repas abordables et nutritifs et qui mènent une vie active.

Ce partenariat national mettra en valeur les éléments publicitaires intégrés des Blue Jays de Toronto, notamment l’affichage dans le stade Rogers Centre, de la visibilité lors des diffusions, des mentions pendant les matchs, la présence au Bluejays.com, des intégrations numériques et du contenu sur les médias sociaux des deux organisations, ainsi qu’une présence et des concours en restaurant.

Courtney Hindorff, directeur général chez Subway Canada, déclare : « Les partisans des Blue Jays de Toronto et les clients de Subway partagent une passion pour le sport et le plaisir de savourer des aliments sains sur le pouce. Grâce à notre réseau de restaurants qui s’étend d’un océan à l’autre, nous sommes ravis de pouvoir rejoindre les fans de partout au pays et prendre part à leur expérience de jours de match avec leurs amis et leur famille. »

Mark Ditmars, vice-président des partenariats pour les Blue Jays de Toronto, affirme que l’entente reflète l’engagement de l’équipe à s’associer à des marques qui répondent aux besoins des Canadiens à l’échelle nationale : « Les Blue Jays de Toronto rassemblent des partisans partout au pays. Nous sommes ravis d’avoir Subway Canada comme partenaire national et nous avons hâte d’offrir des rabais toute la saison. »

À propos des restaurants Subwayᴹᴰ
Avec près de 3 000 emplacements à l’échelle nationale, Subway Canada se consacre à servir des sandwichs fraîchement préparés à un prix avantageux à des millions de clients. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par un réseau de franchisés Subway dévoués qui ont à cœur d’offrir une expérience client de grande qualité et pratique en tout temps, tout en contribuant positivement à leurs communautés.

Subwayᴹᴰ est une marque déposée à l’échelle mondiale de Subway IP LLC ou de l’une de ses sociétés affiliées.

© Subway, 2026.

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