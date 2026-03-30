IQM lève 50 millions d’euros pour accélérer sa croissance mondiale

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader mondial des ordinateurs quantiques supraconducteurs full-stack (« IQM », « IQM Quantum Computers » ou la « société »), a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un financement de 50 millions d’euros provenant de fonds et de comptes gérés par BlackRock.

Ce financement contribuera à accélérer la feuille de route technologique d’IQM, à stimuler la R&D, à soutenir la pénétration de nouveaux marchés et à consolider le leadership d’IQM dans le domaine de l’informatique quantique.

Il a été obtenu avant l’annonce récente par IQM de son intention de devenir la première société européenne d’informatique quantique cotée en bourse par le biais d’une fusion avec Real Asset Acquisition Corp (« RAAQ »). Ce financement réduit le coût global du capital d’IQM et améliore la flexibilité et la diversité de sa base de capital.

« Ce financement intervient à un moment charnière pour IQM, alors que nous créons une dynamique pour notre prochaine phase de croissance », déclare Jan Goetz, directeur général et cofondateur d’IQM. « Ce financement renforce encore notre structure de capital, augmentant les ressources disponibles pour nous permettre de concrétiser notre vision technologique et de nous développer sur de nouveaux marchés. »

Il ajoute : « Nous construisons des systèmes quantiques ouverts et transparents que les institutions peuvent exploiter directement, ce qui permet une utilisation pratique, le renforcement des capacités à long terme et un contrôle total sur leur infrastructure quantique. En rendant l’informatique quantique accessible de cette manière, nous favorisons la croissance des écosystèmes, au bénéfice des chercheurs, des industries et de nos partenaires. »

Face à la demande mondiale croissante pour ses systèmes quantiques sur site, IQM est bien positionnée pour soutenir l’adoption de l’informatique quantique et de l’IA quantique par les entreprises grâce à une stratégie multiforme qui inclut l’innovation matérielle, l’accessibilité au cloud, des partenariats industriels et le développement d’écosystèmes sur la voie de l’informatique quantique tolérante aux pannes.

À propos de IQM Quantum Computers :

IQM Finland Oy (« IQM », « IQM Quantum Computers », « la société ») est un leader mondial dans le domaine des ordinateurs quantiques supraconducteurs, fournissant des systèmes quantiques complets et un accès à une plateforme cloud aux instituts de recherche, universités, centres de calcul haute performance et laboratoires nationaux du monde entier. Le modèle de déploiement sur site d’IQM permet aux clients de détenir et de contrôler directement leur infrastructure quantique. Fondée en 2018 et basée en Finlande, la société compte plus de 350 employés. IQM opère en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et a annoncé son intention de devenir la première entreprise quantique européenne cotée sur une grande bourse américaine, tout en envisageant une double cotation à la Bourse d’Helsinki.

Informations complémentaires sur la transaction proposée et où les trouver

Dans le cadre du projet de regroupement d’entreprises entre IQM et RAAQ (la « transaction proposée »), IQM a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « déclaration d’enregistrement »), qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations préliminaire de RAAQ et un prospectus préliminaire d’IQM, et une fois que la Déclaration d’enregistrement aura été déclarée effective par la SEC, RAAQ enverra par courrier la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif relatif au projet de regroupement d’entreprises à ses actionnaires à la date d’enregistrement qui sera fixée pour le vote lors de l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires (l’« Assemblée générale extraordinaire »). La déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qu’elle contient, comprendra des informations importantes sur le projet de regroupement d’entreprises et les autres questions qui seront soumises au vote lors de l’Assemblée générale extraordinaire. La présente communication ne contient pas toutes les informations à prendre en considération concernant le projet de regroupement d’entreprises et n’est pas destinée à servir de base à une décision d’investissement ou à toute autre décision relative à ces questions. RAAQ et IQM peuvent également déposer d’autres documents auprès de la SEC concernant le projet de regroupement d’entreprises. Il est conseillé aux actionnaires de RAAQ et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu’ils seront disponibles, la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus préliminaire qu’elle contient, les modifications qui y sont apportées, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif et les autres documents déposés en rapport avec le projet de regroupement d’entreprises, car ces documents contiendront des informations importantes sur RAAQ, IQM et le projet de regroupement d’entreprises. Les actionnaires peuvent obtenir gratuitement des copies de la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations préliminaire ou définitive qui y est contenue, et les autres documents déposés ou qui seront déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC, dès qu’ils seront disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Déclarations prospectives

La présente communication contient des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières et des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables hors des États-Unis (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « estimer », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention », « sera », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « chercher », « cibler », « continuer », « pourrait », « peut », « possible », « potentiel », « prédire » ou des expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne sont pas des déclarations sur des faits historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations et des hypothèses actuelles qui, bien que jugées raisonnables par IQM et sa direction, ainsi que par RAAQ et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines. Ces déclarations comprennent : des déclarations concernant la facilité de financement d’IQM auprès de fonds affiliés à BlackRock et les avantages de cette facilité pour les activités d’IQM ; des projections concernant les opportunités de marché et les parts de marché ; des estimations des taux d’adoption par les clients et des habitudes d’utilisation ; des projections concernant la capacité d’IQM à commercialiser de nouveaux produits et technologies ; des projections concernant les coûts et les délais de développement et de commercialisation ; des attentes concernant la capacité d’IQM à mettre en œuvre son modèle économique et les avantages financiers attendus de ce modèle ; des attentes concernant la capacité d’IQM à attirer, fidéliser et élargir sa clientèle ; l’utilisation par IQM du produit des opérations de levée de fonds ; les attentes d’IQM concernant ses relations avec ses partenaires stratégiques, ses fournisseurs, les gouvernements, les entités financées par l’État, les organismes de réglementation et d’autres tiers ; la capacité d’IQM à maintenir, protéger et renforcer sa propriété intellectuelle ; les projets ou investissements futurs dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; l’élaboration de réglementations favorables affectant les marchés d’IQM ; la réalisation réussie et les avantages potentiels du regroupement d’entreprises proposé, ainsi que les attentes liées à ses conditions et à son calendrier ; les bourses sur lesquelles les titres d’IQM devraient être négociés ; le produit du regroupement d’entreprises et du PIPE associé ; les fonds reçus par la société issue du regroupement provenant du compte fiduciaire de RAAQ et les rachats effectués par les actionnaires publics de RAAQ ; la capacité d’IQM à commercialiser son matériel et ses logiciels ; l’espoir qu’IQM mette en place l’infrastructure souveraine permettant aux écosystèmes quantiques de se développer ; et le potentiel d’augmentation de la valeur d’IQM.

Ces déclarations prospectives sont fournies à titre indicatif uniquement et ne sont pas destinées à servir, et ne doivent pas être invoquées, comme une garantie, une assurance, une prédiction ou une déclaration définitive de fait ou de probabilité. Les événements et circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et différeront des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle d’IQM et de RAAQ.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels d’IQM à la suite de l’opération proposée, ses niveaux d’activité, ses performances ou ses réalisations diffèrent sensiblement des résultats, niveaux d’activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent notamment : le fait qu’IQM se consacre à une technologie émergente, qui se heurte à d’importants défis techniques et pourrait ne pas aboutir à une commercialisation ou ne pas être acceptée par le marché ; les pertes nettes historiques d’IQM et son expérience opérationnelle limitée ; les prévisions d’IQM concernant ses performances financières futures, ses besoins en capitaux et la rentabilité unitaire ; l’utilisation et la communication par IQM des indicateurs commerciaux et opérationnels ; l’environnement concurrentiel d’IQM ; la dépendance d’IQM à l’égard des membres de sa direction et sa capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; le besoin potentiel de financements supplémentaires à l’avenir ; la concentration des revenus d’IQM dans des contrats avec des entités gouvernementales ou financées par l’État ; la capacité d’IQM à gérer sa croissance et à étendre ses activités ; les acquisitions ou investissements futurs potentiels dans des sociétés, des produits, des services ou des technologies ; la dépendance d’IQM vis-à-vis de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité d’IQM à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; les risques liés à la confidentialité, à la protection des données ou aux incidents de cybersécurité et aux réglementations connexes ; l’utilisation, le taux d’adoption et la réglementation de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique ; l’incertitude ou les changements concernant les lois et réglementations ; l’incertitude ou les changements concernant la fiscalité, les conditions commerciales et l’environnement macroéconomique ; la capacité d’IQM à maintenir un contrôle interne sur l’information financière et à gérer une société cotée en bourse ; la possibilité que les autorisations requises des actionnaires et des autorités réglementaires pour l’opération envisagée soient retardées ou ne soient pas obtenues, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur la société issue de la fusion ou sur les avantages attendus de l’opération envisagée ; le risque que les actionnaires de RAAQ choisissent de faire racheter leurs actions, laissant la société issue de la fusion sans liquidités suffisantes pour mettre en œuvre ses plans d’affaires ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’accord de fusion ; l’issue de toute procédure judiciaire ou enquête gouvernementale qui pourrait être engagée à l’encontre d’IQM ou de RAAQ ; l’incapacité à réaliser les avantages escomptés de l’opération proposée ; la capacité d’IQM à émettre des titres de participation ou des titres liés à des actions dans le cadre de l’opération proposée ou à l’avenir ; et d’autres facteurs décrits dans les documents déposés par RAAQ et IQM auprès de la SEC. Ces déclarations prospectives reposent sur certaines hypothèses, notamment qu’aucun des risques identifiés ci-dessus ne se concrétise, qu’il n’y ait pas de changements imprévus dans les conditions économiques et commerciales, et qu’aucun événement important ne survienne en dehors du cours normal des activités. Des informations supplémentaires concernant ces facteurs et d’autres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur ces déclarations prospectives figurent dans les documents déposés et à déposer par IQM et RAAQ auprès de la SEC, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Si l’un de ces risques se matérialise ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats implicites de ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent en outre les attentes, les plans et les prévisions de la direction d’IQM et de RAAQ à la date de la présente communication ; des événements et développements ultérieurs pourraient modifier leurs évaluations. Bien qu’IQM et RAAQ puissent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à un moment donné dans le futur, elles déclinent expressément toute obligation de le faire, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Par conséquent, il convient de ne pas se fier indûment à ces déclarations.

En outre, les déclarations telles que « nous croyons » et autres déclarations similaires reflètent nos convictions et opinions sur le sujet concerné. Ces déclarations sont fondées sur les informations dont nous disposons à la date de la présente communication, et bien que nous estimions que ces informations constituent une base raisonnable pour ces déclarations, elles peuvent être limitées ou incomplètes, et nos déclarations ne doivent pas être interprétées comme indiquant que nous avons mené une enquête ou un examen exhaustif de toutes les informations pertinentes potentiellement disponibles. Ces déclarations sont intrinsèquement incertaines et les investisseurs sont invités à ne pas s’y fier indûment. Un investissement dans RAAQ ne constitue pas un investissement dans les investissements passés, les sociétés ou les fonds affiliés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ. Les résultats historiques de ces investissements ne sont pas indicatifs des performances futures de RAAQ, qui peuvent différer sensiblement des performances des investissements passés des fondateurs ou des sponsors de RAAQ.

Participants à la sollicitation

RAAQ, IQM et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction et employés respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée. Les informations concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de RAAQ dans le cadre de l’opération proposée seront présentées dans la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y est contenu, lorsqu’elle sera déposée auprès de la SEC. Vous trouverez de plus amples informations sur les administrateurs et les dirigeants de RAAQ dans le rapport annuel de RAAQ sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la SEC le 3 mars 2026, ainsi que dans les documents déposés ultérieurement par RAAQ auprès de la SEC. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres personnes intéressées doivent lire attentivement la déclaration d’enregistrement, y compris la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus qui y est contenu, lorsqu’elle sera disponible, avant de prendre toute décision de vote ou d’investissement. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies de ces documents auprès des sources décrites ci-dessus.

Aucune offre ou sollicitation

La présente communication ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura aucune vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, y compris tout État membre de l’Espace économique européen ou le Royaume-Uni. La présente communication ne constitue en aucun cas un prospectus, une publicité ou une offre publique des titres décrits dans les présentes aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite, sauf au moyen d’un prospectus satisfaisant aux exigences de l’article 10 du Securities Act de 1933, tel qu’amendé, ou de dispenses de celui-ci. Toute cotation double potentielle des actions ordinaires d’IQM à la bourse d’Helsinki mentionnée dans la présente communication serait effectuée au moyen d’un prospectus conforme au règlement de l’UE sur les prospectus. L’INVESTISSEMENT DANS LES TITRES DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT N’A PAS ÉTÉ APPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUTE AUTRE AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION, ET AUCUNE AUTORITÉ N’A ÉVALUÉ OU APPROUVÉ LE BIEN-FONDÉ DE L’OFFRE OU L’EXACTITUDE OU L’ADÉQUATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. TOUTE DÉCLARATION CONTRAIRE CONSTITUE UNE INFRACTION PÉNALE.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.