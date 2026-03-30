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IQM ottiene un finanziamento di 50 milioni di euro per accelerare la crescita globale

  • Un pacchetto di finanziamenti di 50 milioni di euro dai fondi e dagli account gestiti da BlackRock andrà a sostenere IQM per l'ampliamento delle operazioni, l'accelerazione dello sviluppo di prodotti e il rafforzamento della sua posizione sul mercato.
  • Lo strumento supporterà l'accelerazione della roadmap tecnologica di IQM, promuoverà le attività di R&S, sosterrà l'accesso a ulteriori mercati e rafforzerà la leadership di IQM nel calcolo quantistico mentre IQM si prepara alla quotazione in borsa.
original IQM Radiance quantum computer is located in IQM's showroom in Espoo, Finland.

IQM Radiance quantum computer is located in IQM's showroom in Espoo, Finland.

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader globale nell'ambito di computer quantistici superconduttori full-stack ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda"), ha annunciato oggi di aver ottenuto un pacchetto di finanziamenti di 50 milioni di euro dai fondi e dagli account gestiti da BlackRock.

Questo strumento supporterà l'accelerazione della roadmap tecnologica di IQM, promuoverà le attività di R&S, sosterrà l'accesso a ulteriori mercati e rafforzerà la leadership di IQM nel calcolo quantistico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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