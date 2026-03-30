IQM ottiene un finanziamento di 50 milioni di euro per accelerare la crescita globale
IQM ottiene un finanziamento di 50 milioni di euro per accelerare la crescita globale
- Un pacchetto di finanziamenti di 50 milioni di euro dai fondi e dagli account gestiti da BlackRock andrà a sostenere IQM per l'ampliamento delle operazioni, l'accelerazione dello sviluppo di prodotti e il rafforzamento della sua posizione sul mercato.
- Lo strumento supporterà l'accelerazione della roadmap tecnologica di IQM, promuoverà le attività di R&S, sosterrà l'accesso a ulteriori mercati e rafforzerà la leadership di IQM nel calcolo quantistico mentre IQM si prepara alla quotazione in borsa.
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader globale nell'ambito di computer quantistici superconduttori full-stack ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda"), ha annunciato oggi di aver ottenuto un pacchetto di finanziamenti di 50 milioni di euro dai fondi e dagli account gestiti da BlackRock.
Questo strumento supporterà l'accelerazione della roadmap tecnologica di IQM, promuoverà le attività di R&S, sosterrà l'accesso a ulteriori mercati e rafforzerà la leadership di IQM nel calcolo quantistico.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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