IQM ottiene un finanziamento di 50 milioni di euro per accelerare la crescita globale

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, leader globale nell'ambito di computer quantistici superconduttori full-stack ("IQM", "IQM Quantum Computers" o l'"Azienda"), ha annunciato oggi di aver ottenuto un pacchetto di finanziamenti di 50 milioni di euro dai fondi e dagli account gestiti da BlackRock.

Questo strumento supporterà l'accelerazione della roadmap tecnologica di IQM, promuoverà le attività di R&S, sosterrà l'accesso a ulteriori mercati e rafforzerà la leadership di IQM nel calcolo quantistico.

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