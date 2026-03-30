-

IQM obtiene una financiación de 50 millones de euros para acelerar su crecimiento internacional

  • El paquete de financiación de 50 millones de euros, proveniente de fondos y cuentas gestionados por BlackRock, permitirá a IQM ampliar sus operaciones, acelerar el desarrollo de productos y refuerzar su posición de mercado.
  • La financiación contribuirá a acelerar la hoja de ruta tecnológica de IQM, impulsar proyectos de I+D, facilitar la entrada en nuevos mercados y reforzar su liderazgo en la computación cuántica, mientras IQM se prepara para su salida a bolsa.
original IQM Radiance quantum computer is located in IQM's showroom in Espoo, Finland.

IQM Radiance quantum computer is located in IQM's showroom in Espoo, Finland.

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de pila completa («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Compañía»), acaba de anunciar que ha obtenido un paquete de financiación de 50 millones de euros procedente de fondos y cuentas gestionados por BlackRock.

Esta línea de financiación contribuirá a acelerar la hoja de ruta tecnológica de IQM, impulsará proyectos de I+D, facilitará la entrada en nuevos mercados y reforzará el liderazgo de IQM en la computación cuántica.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para los medios:
Correo electrónico: press@meetiqm.com
Móvil: +358 (0) 50 479 0845

Contacto para inversores:
Correo electrónico: ir@meetiqm.com

Industry:

IQM Finland Oy

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto para los medios:
Correo electrónico: press@meetiqm.com
Móvil: +358 (0) 50 479 0845

Contacto para inversores:
Correo electrónico: ir@meetiqm.com

More News From IQM Finland Oy

Resumen: IQM y Zurich Instruments presentan un demostrador de corrección de errores cuánticos en tiempo real con NVIDIA NVQLink

ZÚRICH, Suiza, ESPOO, Finlandia y SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers y Zurich Instruments anunciaron hoy un proyecto conjunto para construir y poner en funcionamiento un demostrador de corrección de errores cuánticos (QEC) en tiempo real que aprovecha la plataforma NVIDIA NVQLink. Este proyecto es un logro significativo en el progreso hacia la computación cuántica escalable y tolerante a los fallos, diseñada para implementarse tanto en las empresas como en los centr...

Resumen: IQM lanza el cuarto ordenador cuántico en Finlandia, operativo en la Universidad de Aalto

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, líder internacional en la implementación de ordenadores cuánticos superconductores completos in situ, ha anunciado hoy el lanzamiento del ordenador cuántico Aalto Q20 en Finlandia, lo que consolida su posición de liderazgo comercial en la industria cuántica. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma origina...

Resumen: IQM y Real Asset Acquisition Corp. anuncian conferencia y transmisión en línea sobre su reciente operación

PRINCETON, N.J. & ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de arquitectura completa («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Empresa»), y Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), una empresa de adquisición con fin específico («RAAQ»), anunciaron que celebrarán una conferencia telefónica con transmisión en línea para comentar su reciente operación, incluyendo los puntos más destacados. Como se anunció previamente, el 23 de febrer...
Back to Newsroom