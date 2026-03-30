IQM obtiene una financiación de 50 millones de euros para acelerar su crecimiento internacional
IQM obtiene una financiación de 50 millones de euros para acelerar su crecimiento internacional
- El paquete de financiación de 50 millones de euros, proveniente de fondos y cuentas gestionados por BlackRock, permitirá a IQM ampliar sus operaciones, acelerar el desarrollo de productos y refuerzar su posición de mercado.
- La financiación contribuirá a acelerar la hoja de ruta tecnológica de IQM, impulsar proyectos de I+D, facilitar la entrada en nuevos mercados y reforzar su liderazgo en la computación cuántica, mientras IQM se prepara para su salida a bolsa.
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de pila completa («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Compañía»), acaba de anunciar que ha obtenido un paquete de financiación de 50 millones de euros procedente de fondos y cuentas gestionados por BlackRock.
Esta línea de financiación contribuirá a acelerar la hoja de ruta tecnológica de IQM, impulsará proyectos de I+D, facilitará la entrada en nuevos mercados y reforzará el liderazgo de IQM en la computación cuántica.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Contacto para los medios:
Correo electrónico: press@meetiqm.com
Móvil: +358 (0) 50 479 0845
Contacto para inversores:
Correo electrónico: ir@meetiqm.com