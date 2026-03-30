IQM obtiene una financiación de 50 millones de euros para acelerar su crecimiento internacional

ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Finland Oy, líder mundial en ordenadores cuánticos superconductores de pila completa («IQM», «IQM Quantum Computers» o la «Compañía»), acaba de anunciar que ha obtenido un paquete de financiación de 50 millones de euros procedente de fondos y cuentas gestionados por BlackRock.

Esta línea de financiación contribuirá a acelerar la hoja de ruta tecnológica de IQM, impulsará proyectos de I+D, facilitará la entrada en nuevos mercados y reforzará el liderazgo de IQM en la computación cuántica.

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