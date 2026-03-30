Bureau Veritas et Trade Technologies s'unissent pour simplifier les opérations commerciales mondiales

COURBEVOIE, France--(BUSINESS WIRE)--Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, par l'intermédiaire de sa division Government Services en Suisse, annonce un accord stratégique avec Trade Technologies, le principal fournisseur de services d'automatisation du financement du commerce, de connectivité et de gestion des transactions. Cette collaboration constitue une étape importante vers la réduction de la complexité des opérations commerciales internationales, notamment dans les régions où les contrôles réglementaires et d'inspection sont particulièrement exigeants.

Répondre aux défis critiques du financement du commerce

L'accord intervient à un moment charnière pour le commerce mondial. Les crédits documentaires (CD) continuent à servir d'instruments essentiels dans le commerce international, notamment au Moyen-Orient et en Afrique, où le risque de contrepartie, les contrôles des changes, l'exposition aux sanctions et la surveillance réglementaire demeurent des défis importants.

Dans de nombreuses transactions de crédit documentaire, des documents d'évaluation de la conformité -tels que les certificats d'inspection, les certificats de conformité ou les rapports d'inspection- sont requis dans le cadre du dossier documentaire. Ces documents doivent être émis avant l'exportation et vérifiés pour assurer la conformité au crédit documentaire, ce qui crée souvent des retards et ajoute une complexité opérationnelle. La collaboration entre Bureau Veritas et Trade Technologies rationalise ce processus en reliant directement les inspections et les évaluations de conformité au flux de financement du commerce, permettant une validation et une livraison plus rapides des certificats requis.

Perspectives du marché et potentiel de croissance

Le secteur du commerce documentaire devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 % jusqu'en 2029, tandis que le financement des créances devrait s'étendre à un TCAC de 4,2 % au cours de la même période. Le commerce documentaire devrait rester un élément central du marché du financement du commerce bien au-delà de 2050, soulignant la pertinence durable de cette collaboration. Les niveaux actuels d'incertitude géopolitique et de contrepartie soulignent la valeur du commerce documentaire pour gérer les risques dans les transactions transfrontalières.

Avantages tangibles pour les acteurs du commerce

La collaboration entre Trade Technologies et Bureau Veritas promet d’apporter des améliorations significatives :

Efficacité accrue aux frontières : la simplification des processus frontaliers a déjà contribué à des réductions des coûts commerciaux pouvant atteindre 5 % au cours de la dernière décennie, les réformes ambitieuses pouvant potentiellement générer jusqu'à 12 points de pourcentage d'économies supplémentaires.





Réduction de l'incertitude : en combinant l'expertise numérique du commerce de Trade Technologies avec l'expérience approfondie du commerce international de Bureau Veritas, cette collaboration devrait aider les exportateurs, importateurs et commerçants à réduire l'incertitude et à améliorer leur visibilité.





Assurance de conformité : la collaboration garantit que les normes applicables et/ou les obligations contractuelles sont respectées avant que les marchandises ne franchissent les frontières, renforçant la conformité aux exigences d'inspection et de conformité.

Un alignement pratique

Cette collaboration stratégique reflète un alignement pratique entre les processus numériques de commerce de Trade Technologies et le réseau mondial d'experts en essai, conformité et inspection de Bureau Veritas, permettant une meilleure coordination des flux financiers, documentaires et réglementaires dans les corridors commerciaux mondiaux.

« Nos certificats de conformité et nos rapports d'inspection servent depuis longtemps de gardiens essentiels dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, confirmant que les marchandises respectent les normes applicables avant de franchir les frontières », indique Stéphanie Peyrot, Directrice Government Services pour l’Europe Centrale et Sud-Est. « Grâce à cette collaboration avec Trade Technologies, nous sommes désormais en mesure d'intégrer ces documents critiques directement dans le flux de financement du commerce. Cela signifie un traitement plus rapide, une plus grande transparence et un risque réduit pour toutes les parties, des exportateurs et importateurs aux banques et autorités douanières. Il s'agit de faire fonctionner la conformité pour le commerce, et non contre lui. »

« Bureau Veritas est un acteur important pour les documents et données vitaux afin de fournir la certitude d'un paiement rapide selon les instruments de financement du commerce », indique Kirk Lundburg, Président-Directeur Général de Trade Technologies. « Cette collaboration simplifie notre communication avec Bureau Veritas et réduit le temps de livraison des données et documents clés nécessaires pour que nos clients soient payés pour leurs transactions d'exportation. Nous sommes ravis de nous associer à Bureau Veritas pour réduire les risques et la complexité pour nos clients communs. »

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À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire, avec une mission puissante : bâtir un monde de confiance en assurant un progrès responsable. Avec la vision d’être le partenaire privilégié des clients dans leur quête d’excellence et de durabilité, Bureau Veritas innove pour les accompagner dans leur transition.

Créé en 1828, Bureau Veritas compte 82 000 collaborateurs qui fournissent des services dans 140 pays. Les experts techniques de l’entreprise aident les clients à relever leurs défis liés à la qualité, à la santé et la sécurité, à la protection de l’environnement et à la durabilité.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40, CAC 40 ESG, SBF 120 et SBT 1.5. Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Plus d’informations sur http://www.bureauveritas.com et LinkedIn.

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À propos de Trade Technologies

Trade Technologies est le principal fournisseur de solutions d'automatisation du financement du commerce, de connectivité et de gestion des transactions. Fondée en 1999, l'entreprise a traité près de 195 milliards USD en transactions commerciales réussies pour des milliers d'exportateurs. Les solutions novatrices de Trade Technologies, notamment TradeSharp™ et TradeBridge API, automatisent et dématérialisent la création, la gestion et l'échange de documents et de données entre entreprises, banques et acheteurs. Avec une présence mondiale dans 16 bureaux répartis en Asie, EMEA et Amérique du Nord, l'entreprise offre un mélange unique de technologie et de services commerciaux spécialisés qui optimisent le traitement des transactions, améliorent la trésorerie et assurent une visibilité de bout en bout. Les clients bénéficient de paiements plus rapides et fiables, ainsi que de réductions de coûts.

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