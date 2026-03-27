Askey und Canoga Perkins geben auf dem MWC Barcelona eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um schnell einsetzbare 5G-Lösungen für die kritische Kommunikation bereitzustellen

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Askey und Canoga Perkins gaben auf dem Mobile World Congress in Barcelona eine globale Partnerschaft zur Bereitstellung der Netzwerkkonnektivitätslösung SyncMetra® bekannt, bei der die softwaredefinierte, IT-gesteuerte private 5G-Netzwerkübertragung von Canoga Perkins mit der Mobilfunk-Zugangstechnologie der Carrier-Klasse von Askey kombiniert wird.

Auf dem MWC Barcelona 2026 gaben die Askey Computer Corporation und Canoga Perkins eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Plattform SyncMetra® von Canoga Perkins gemeinsam mit Askey in die Märkte für Unternehmen und Serviceprovider einzuführen. Durch diese Partnerschaft werden die Funkzugangsfunktionen von Askey auf Carrier-Niveau mit der branchenführenden TSN- (Time-Sensitive Networking) und Synchronisationstechnologie von Canoga Perkins kombiniert. Dies ermöglicht den Kunden eine vereinfachte Bereitstellung von Netzwerkservices mit extrem geringer Latenz und hoher Zuverlässigkeit für 5G, Edge-Computing, industrielle Automatisierung und unternehmenskritische Anwendungen.

Die Partnerschaft ermöglicht gemeinsame Maßnahmen zur Markteinführung, integrierte Produktangebote und einen erweiterten Zugang zu SyncMetra über die Vertriebskanäle von Askey in Asien, Europa und Amerika. SyncMetra bietet Funktionen für präzise Zeitmessung, Synchronisation und Netzwerkaufbereitung, die eine deterministische Paketübertragung und eine Zeitgenauigkeit im Submikrosekundenbereich über komplexe Netzwerkdomänen hinweg gewährleisten. Von der Integration dieser Funktionen in die von Askey gelieferten Systeme und zertifizierten Designs erwarten die Unternehmen, die Einführung von TSN-fähigen Diensten zu beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten für Betreiber zu senken, die vernetzte Systeme der nächsten Generation einsetzen.

„Die Markteinführung von SyncMetra in Verbindung mit Askeys Fachwissen im Bereich 5G-Funktechnologie ist ein wichtiger Schritt nach vorn für Kunden, die eine Synchronisation auf Netzbetreiber-Niveau und deterministische Netzwerke in großem Maßstab benötigen“, sagte Minchul Ho, Senior Vice President für Private Networks bei Askey. „Unsere Kunden erfahren einen steigenden Bedarf an latenzarmen, hochgradig synchronisierten Verbindungen für den 5G-Transport, private Netzwerke und industrielle Anwendungen. Diese Partnerschaft ermöglicht eine sofort einsatzbereite, geprüfte Lösung, die Integrationsrisiken minimiert und die Zeit bis zur Umsatzgenerierung verkürzt.“

Malik Arshad, Präsident von Canoga Perkins, erklärt: „Durch die Kombination der 5G-Funkgeräte von Askey mit SyncMetra erreichen wir unser Ziel, einfach zu implementierende, durchgängige private 5G-TSN-Lösungen zu ermöglichen. Diese Partnerschaft bringt zwei führende Akteure des Ökosystems zusammen, um den Integrationsaufwand zu reduzieren und die Einführung von Industrie 4.0, Energieautomation, Robotik und fortschrittlicher Fertigung zu beschleunigen. Das modulare Funkportfolio von Askey deckt vielfältige Frequenzanforderungen ab, während Canoga Perkins für einen deterministischen Transport sorgt – so können Unternehmen ihre Implementierungen ausbauen, ohne dabei Abstriche bei der Zuverlässigkeit machen zu müssen.“

SyncMetra von Canoga Perkins wird in Verbindung mit dem Portfolio an 5G-Funkgeräten und industriellen Routern von Askey für präzise Synchronisation, Paketaufbereitung und Netzwerksicherheit sorgen. Die gemeinsame Lösung unterstützt standardbasierte Synchronisationsprotokolle wie das IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), SyncE und Synchronous Ethernet und bietet darüber hinaus erweiterte Telemetriefunktionen zur Erhöhung der Dienstsicherheit und Netzwerktransparenz. Erste Tests mit ausgewählten Dienstanbietern und Unternehmenskunden haben gezeigt, dass im Vergleich zu herkömmlichen Synchronisationsverfahren die Latenz besser absehbar ist und die Inbetriebnahme vereinfacht wird. Wenn Sie mehr über die gemeinsame Lösung erfahren und potenzielle Anwendungsfälle mit den Teams besprechen möchten, sprechen Sie uns gerne darauf an.

Über Askey

Die Askey Computer Corporation stellt weltweit Breitband-, Netzwerk- und Edge-Computing-Lösungen für Dienstanbieter, Unternehmen und Industriekunden bereit. Dank einer umfassenden Präsenz in den Bereichen Fertigung, F&E und Vertrieb kann Askey integrierte Hardware- und Softwareplattformen bereitstellen, um die Einführung von Konnektivitätsdiensten der nächsten Generation zu beschleunigen.

Erfahren Sie mehr unter Askey Computer Corp. (亞旭電腦)

Über Canoga Perkins

Mit über fünf Jahrzehnten technischer Exzellenz ist Canoga Perkins seit jeher führend in der Bereitstellung von missionskritischen Netzwerklösungen, die Branchen zu Innovation und Erfolg befähigen. Canoga Perkins genießt das Vertrauen führender Dienstleister, Industrieunternehmen, Versorgungsunternehmen, Militärbehörden und Regierungsbehörden und verbindet eine lange Tradition mit einem unermüdlichen Streben nach Innovation. Wir setzen wo immer möglich auf KI und entwickeln intelligente Lösungen, die nicht nur zuverlässig und sicher, sondern auch skalierbar und anpassungsfähig sind, damit unsere Kunden stets an der Spitze des technologischen Fortschritts stehen.

Erfahren Sie mehr unter www.canogaperkins.net.

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