AskeyとCanoga Perkins、MWCバルセロナで戦略的協業を発表、迅速導入型の5Gミッションクリティカル通信向けソリューションを提供へ

スペイン、バルセロナ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Askey（アスキー）とCanoga Perkinsは、Mobile World Congress Barcelona（MWCバルセロナ）において、Canoga Perkinsのソフトウエア定義型でIT部門主導のプライベート5Gネットワーク・トランスポートとAskeyのキャリアグレード5G無線アクセス技術を組み合わせたネットワーク接続ソリューション「SyncMetra®」を提供するためのグローバルパートナーシップを発表しました。

MWCバルセロナ2026において、Askey Computer CorporationとCanoga Perkinsは戦略的パートナーシップを締結し、AskeyとともにCanoga PerkinsのSyncMetra® Platformを企業向けおよびサービスプロバイダー向け市場に展開することを発表しました。本パートナーシップは、Askeyのキャリアグレードの無線アクセス機能と、Canoga Perkinsの業界をリードするタイムセンシティブ・ネットワーキング（TSN）および同期技術を組み合わせることで、顧客が5G、エッジコンピューティング、産業オートメーション、ならびにミッションクリティカルなエンタープライズアプリケーション向けに、超低遅延かつ高信頼なネットワークサービスの導入を簡素化できるように支援します。

本パートナーシップにより、共同市場展開、統合型製品の提供、ならびにアジア、欧州、米州におけるAskeyの販売チャンネルを通じたSyncMetraへのアクセス拡大が可能になります。SyncMetraは、複雑なネットワークドメイン全体にわたり、決定論的なパケット配信とサブマイクロ秒レベルのタイミング精度を支える、精密なタイミング、同期、およびネットワーク・コンディショニング機能を提供します。これらの機能をAskeyが提供するシステムおよび認定済み設計に組み込むことで、両社はTSN対応サービスの導入を加速させるとともに、次世代の接続システムを導入するオペレーターにおける総保有コストの低減を見込んでいます。

「Askeyの5G無線に関する専門知識を生かしてSyncMetraを市場投入することは、大規模環境においてキャリアグレードの同期および決定論的ネットワーキングを必要とする顧客にとって、大きな前進です」と、Askeyのプライベートネットワーク担当シニアバイスプレジデントであるMinchul Hoは述べました。「当社の顧客は、5Gトランスポート、プライベートネットワーク、ならびに産業用途において、低遅延かつ高度に同期された接続に対する需要の高まりに直面しています。本パートナーシップにより、統合リスクを低減し、収益化までの期間を短縮する、すぐに導入可能な検証済みソリューションを提供します。」

Canoga Perkinsの社長であるMalik Arshadは次のように述べました。「Askeyの5G無線とSyncMetraを組み合わせることで、導入が容易なエンドツーエンド型のプライベート5G TSNソリューションの実現という当社のミッションを推進しています。本パートナーシップは、エコシステムにおける2つの主要リーダーを結び付けることで、統合負担の軽減と、インダストリー4.0、エネルギー自動化、ロボティクス、ならびに先進製造分野における導入の加速を実現します。Askeyのモジュール型無線ポートフォリオは多様な周波数帯のニーズに対応し、Canoga Perkinsは決定論的なトランスポートを実現することで、企業が信頼性を損なうことなく導入を拡大できるようにします。」

Canoga PerkinsのSyncMetraとAskeyの5G無線および産業用ルーターのポートフォリオを組み合わせることで、高精度同期、パケットコンディショニング、およびネットワークアシュアランス機能を提供します。本共同ソリューションは、IEEE 1588 Precision Time Protocol（PTP）、SyncE、およびSynchronous Ethernetを含む標準規格に基づくタイミングプロトコルに対応するとともに、サービスアシュアランスおよびネットワーク可視化のための高度なテレメトリー機能も提供します。一部のサービスプロバイダーおよび企業顧客との初期トライアルでは、従来の同期方式と比較して、遅延の予測可能性の向上およびコミッショニング・ワークフローの簡素化が実証されています。本共同ソリューションの詳細や想定されるユースケースについてチームとご相談をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。

Askey（アスキー）について

Askey Computer Corporationは、サービスプロバイダー、企業、および産業顧客向けに、ブロードバンド、ネットワーキング、ならびにエッジコンピューティング・ソリューションを提供するグローバルプロバイダーです。製造、研究開発、販売チャンネルにおける広範な展開を基盤に、Askeyは次世代コネクティビティサービスの導入を加速するハードウエアとソフトウエアを統合したプラットフォームを提供しています。

詳細については、Askey Computer Corp.（亞旭電腦）をご覧ください。

Canoga Perkinsについて

Canoga Perkinsは、50年以上にわたる卓越したエンジニアリングの実績を背景に、産業のイノベーションと成長を支えるミッションクリティカルなネットワークソリューションの提供を通じて、常に業界の先頭に立ってその進化をけん引してきました。主要なサービスプロバイダー、産業企業、公益事業者、軍関連組織、政府機関から信頼を得ているCanoga Perkinsは、豊かな実績と絶え間ないイノベーションへの取り組みを融合させています。Canoga Perkinsは、可能な限りAIを活用することを重視し、信頼性とセキュリティーを備えるだけでなく、拡張性と適応性にも優れたインテリジェントなソリューションを設計しており、お客様が常に技術進化の最前線に立ち続けられるよう支援しています。

詳細は www.canogaperkins.net をご覧ください。

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