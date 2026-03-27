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Askey e Canoga Perkins annunciano una collaborazione strategica in occasione di MWC Barcelona per fornire soluzioni di comunicazioni strategiche 5G a rapida distribuzione

BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Askey e Canoga Perkins hanno annunciato una partnership globale al Mobile World Congress Barcelona per la fornitura della soluzione di connettività di rete SyncMetra®, che integra la rete 5G privata definita tramite software e gestita dall'IT di Canoga Perkins alla tecnologia di accesso radio 5G di livello carrier di Askey.

In occasione di MWC Barcelona 2026, Askey Computer Corporation e Canoga Perkins hanno annunciato una collaborazione strategica per distribuire la piattaforma SyncMetra® di Canoga Perkins nei mercati aziendali e di fornitori di servizi con Askey. Tale collaborazione abbina le capacità di accesso radio di livello carrier di Askey alla tecnologia TSN (Time-Sensitive Networking) e di sincronizzazione leader di settore di Canoga Perkins, consentendo ai clienti di semplificare la distribuzione di servizi di rete a latenza ultrabassa e altamente affidabili per 5G, edge computing, automazione industriale e applicazioni industriali strategiche.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto di Askey
Tyler Fleming, Marketing
Tyler_fleming@askey.com

Contatto marketing di Canoga Perkins
Amber Flores, Marketing
marketing@canogaperkins.net
+1-818-678-3856

Industry:

Canoga Perkins

Details
Headquarters: Chatsworth, California
CEO: Malik Arshad
Employees: 100
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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