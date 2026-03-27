Askey y Canoga Perkins anuncian una colaboración estratégica en el MWC Barcelona para ofrecer soluciones de comunicaciones críticas 5G de rápida implementación

BARCELONA, España--(BUSINESS WIRE)--Askey y Canoga Perkins anunciaron en el Mobile World Congress de Barcelona una alianza global para ofrecer la solución de conectividad de red SyncMetra®, que combina el transporte de red privada 5G definida por software y operada por TI de Canoga Perkins con la tecnología de acceso de radio 5G de grado operador de Askey.

En el MWC Barcelona 2026, Askey Computer Corporation y Canoga Perkins anunciaron una alianza estratégica para implementar la plataforma SyncMetra® de Canoga Perkins en los mercados empresariales y de proveedores de servicios junto con Askey. Esta alianza combina las capacidades de acceso radioeléctrico de nivel operador de Askey con la tecnología de sincronización y redes sensibles al tiempo (TSN) líder en la industria de Canoga Perkins, lo que permite a los clientes simplificar la implementación de servicios de red de latencia ultrabaja y alta fiabilidad para aplicaciones 5G, de computación perimetral, de automatización industrial y empresariales de misión crítica.

La alianza traerá iniciativas conjuntas de comercialización, ofertas de productos integradas y un mayor acceso a SyncMetra a través de los canales de venta de Askey en Asia, Europa y América. SyncMetra proporciona funciones de sincronización, temporización y acondicionamiento de red de alta precisión que garantizan la entrega determinista de paquetes y una precisión temporal inferior al microsegundo en entornos de red complejos. Al integrar estas capacidades en los sistemas y diseños certificados de Askey, ambas organizaciones prevén acelerar la adopción de servicios compatibles con TSN y reducir el costo total de propiedad para los operadores que implementan sistemas conectados de próxima generación.

“Lanzar SyncMetra al mercado, junto con la experiencia de Askey en radios 5G, representa un gran avance para los clientes que requieren sincronización de nivel operador y redes deterministas a gran escala“, explicó Minchul Ho, vicepresidente sénior de Redes Privadas de Askey. “Nuestros clientes se enfrentan a una creciente demanda de conectividad de baja latencia y alta sincronización para el transporte 5G, redes privadas y aplicaciones industriales. Esta alianza ofrece una solución lista para usar y validada que reduce el riesgo de integración y acelera el tiempo de obtención de ingresos“.

Malik Arshad, presidente de Canoga Perkins, comentó: “Al combinar las radios 5G de Askey con SyncMetra, cumplimos con nuestra misión de crear soluciones TSN 5G privadas integrales y fáciles de implementar. Esta alianza une fuerzas de dos líderes clave del ecosistema para reducir las dificultades de integración y acelerar la adopción en la Industria 4.0, la automatización energética, la robótica y la fabricación avanzada. La cartera de radios modulares de Askey satisface diversas necesidades de espectro, mientras que Canoga Perkins garantiza un transporte determinista, lo que permite a las empresas ampliar sus implementaciones sin sacrificar la confiabilidad”.

La solución SyncMetra de Canoga Perkins, junto con la gama de radios 5G y routers industriales de Askey, ofrecerá sincronización de precisión, acondicionamiento de paquetes y funciones de garantía de red. Esta solución conjunta es compatible con protocolos de temporización estándar, como el Protocolo de Tiempo de Precisión (PTP) IEEE 1588, SyncE y Ethernet síncrona, además de proporcionar telemetría avanzada para garantizar el servicio y la visibilidad de la red. Las primeras pruebas realizadas con proveedores de servicios y clientes empresariales seleccionados han demostrado una mayor precisión en la latencia y una simplificación de los flujos de trabajo de puesta en marcha en comparación con los métodos de sincronización tradicionales. Si desea obtener más información sobre esta solución conjunta y analizar posibles casos de uso con nuestros equipos, no dude en contactarnos.

Acerca de Askey

Askey Computer Corporation es proveedor global de soluciones de banda ancha, redes y computación perimetral para proveedores de servicios, empresas y clientes industriales. Gracias a su amplia presencia en fabricación, I+D y distribución, Askey ofrece plataformas integradas de hardware y software que aceleran la implementación de servicios de conectividad de última generación.

Vea más información en Askey Computer Corp. (亞旭電腦)

Acerca de Canoga Perkins

Con más de cinco décadas liderando en ingeniería, Canoga Perkins diseña soluciones de red para entornos de misión crítica que potencian la innovación y el crecimiento en múltiples sectores. Proveedores de servicios, empresas industriales, servicios públicos, fuerzas militares y organismos gubernamentales confían en la empresa por su combinación de experiencia y enfoque constante en la innovación. Siempre que es posible, integra inteligencia artificial para ofrecer soluciones confiables, seguras, escalables y adaptables, asegurando que sus clientes se mantengan a la vanguardia del avance tecnológico.

Más información en www.canogaperkins.net.

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