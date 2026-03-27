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Askey e Canoga Perkins anunciam cooperação estratégica no MWC Barcelona para oferecer soluções de comunicação cruciais 5G de rápida implantação

BARCELONA, Espanha--(BUSINESS WIRE)--Askey e Canoga Perkins anunciaram no Mobile World Congress de Barcelona uma parceria internacional para oferecer a solução de conectividade de rede SyncMetra®, que combina o transporte de rede 5G privada, definida por software e operada por TI, da Canoga Perkins, com a tecnologia de acesso de rádio 5G a nível de operadora da Askey.

Na MWC Barcelona 2026, a Askey Computer Corporation e a Canoga Perkins anunciaram uma parceria estratégica para implementar a plataforma SyncMetra® da Canoga Perkins nos mercados corporativo e de provedores de serviços com a Askey. Esta parceria combina os recursos de acesso de rádio a nível de operadora da Askey com a tecnologia de sincronização e redes sensíveis ao tempo (TSN) líder do setor da Canoga Perkins, possibilitando aos clientes que simplifiquem a implementação de serviços de rede de latência ultrabaixa e alta confiabilidade para 5G, computação de borda, automação industrial e aplicações corporativas de missão crítica.

A parceria permite esforços conjuntos de entrada no mercado, ofertas de produtos integradas e acesso expandido ao SyncMetra mediante canais de vendas da Askey na Ásia, Europa e Américas. O SyncMetra provê recursos de temporização precisa, sincronização e condicionamento de rede que suportam a entrega determinística de pacotes e precisão de temporização em submicrossegundos em complexos domínios de rede. Ao incorporar estes recursos em sistemas fornecidos pela Askey e em projetos certificados, as organizações esperam acelerar a adoção de serviços habilitados para TSN e reduzir o custo total de propriedade a operadoras que implantam sistemas conectados de última geração.

"Levar o SyncMetra ao mercado com a experiência da Askey em rádios 5G é um grande passo para os clientes que precisam de sincronização a nível de operadora e redes determinísticas em grande escala", disse Minchul Ho, Vice-Presidente Sênior de Redes Privadas na Askey. "Nossos clientes enfrentam uma demanda crescente por conectividade de baixa latência e altamente sincronizada para transporte 5G, redes privadas e aplicações industriais. Esta parceria oferece uma solução pronta e validada que diminui o risco de integração e acelera o retorno do investimento."

Malik Arshad, Presidente da Canoga Perkins, compartilhou: "Ao combinar rádios 5G da Askey com a SyncMetra, cumprimos nossa missão de criar soluções TSN 5G privadas, completas e fáceis de implementar. Esta parceria une dois líderes importantes do ecossistema para reduzir as dificuldades de integração e acelerar a adoção da Industry 4.0, automação de energia, robótica e fabricação avançada. O portfólio de rádios modulares da Askey oferece suporte a diversas necessidades de espectro, enquanto a Canoga Perkins garante o transporte determinístico, ao permite permitir que as empresas ampliem suas implementações sem sacrificar a confiabilidade."

A SyncMetra da Canoga Perkins, junto com o portfólio de rádios 5G e roteadores industriais da Askey, irá proporcionar recursos de sincronização precisa, condicionamento de pacotes e garantia de rede. A solução conjunta suporta protocolos de temporização com base em padrões, incluindo o Protocolo de Tempo de Precisão (PTP) IEEE 1588, SyncE e Ethernet Síncrona, além de fornecer telemetria avançada para garantia de serviço e visibilidade da rede. Testes iniciais com provedores de serviços selecionados e clientes corporativos demonstraram maior determinismo de latência e fluxos de trabalho simplificados para colocar em operação comparados aos métodos de sincronização tradicionais. Se desejar saber mais sobre a solução conjunta e discutir possíveis casos de uso com as equipes, entre em contato conosco.

Sobre a Askey

A Askey Computer Corporation é um provedor mundial de soluções de banda larga, redes e computação de borda para provedores de serviços, empresas e clientes industriais. Com grande presença em fabricação, P&D e canais de distribuição, a Askey oferece plataformas integradas de hardware e software que aceleram a implementação de serviços de conectividade de última geração.

Saiba mais em Askey Computer Corp. (亞旭電腦)

Sobre a Canoga Perkins

Com mais de cinco décadas de excelência em engenharia, a Canoga Perkins tem liderado de forma consistente o desenvolvimento de soluções de rede para missões críticas que permitem que indústrias inovem e prosperem. Confiada por grandes operadoras de serviços, empresas industriais, concessionárias de serviços públicos, forças militares e agências governamentais, a Canoga Perkins combina um legado sólido com uma busca incansável por inovação. A empresa adota IA sempre que possível, projetando soluções inteligentes que são não apenas confiáveis e seguras, mas também escaláveis e adaptáveis, garantindo que seus clientes permaneçam sempre na vanguarda do avanço tecnológico.

Saiba mais em www.canogaperkins.net.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Contato com a Askey
Tyler Fleming, Marketing
Tyler_fleming@askey.com

Contato de Marketing da Canoga Perkins
Amber Flores, Marketing
marketing@canogaperkins.net
+1-818-678-3856

Industry:

Canoga Perkins

Details
Headquarters: Chatsworth, California
CEO: Malik Arshad
Employees: 100
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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