Klarna s’associe à EuroParcs pour proposer des modalités de paiement flexibles aux personnes séjournant dans les parcs de vacances de l’opérateur travers l’Europe

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, la banque numérique mondiale et le prestataire de solutions de paiement, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec EuroParcs, l’un des opérateurs de parcs de vacances connaissant la croissance la plus forte en Europe. Cette collaboration offre aux vacanciers séjournant en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Autriche davantage de flexibilité dans le mode de paiement de leur séjour.

Les clients qui réservent via EuroParcs pourront désormais choisir parmi plusieurs options de paiement Klarna adaptées à leur marché :

Allemagne et Autriche : paiement intégral, paiement sous 30 jours, paiement en 3 fois et financement

Pays-Bas : paiement intégral, paiement sous 30 jours et paiement en 3 fois

Belgique : paiement intégral et paiement sous 30 jours

Nicole Defren, responsable Europe chez Klarna, a déclaré : « Réserver des vacances devrait être une expérience passionnante, et non compliquée – y compris en ce qui concerne le paiement. Avec Klarna, les clients d’EuroParcs peuvent désormais choisir l’option de paiement qui leur convient le mieux : payer d’avance, payer après quelques semaines ou étaler le coût dans le temps. Qu’ils aient envie de séjourner dans un chalet confortable dans la Veluwe ou dans une villa de luxe dans les Alpes autrichiennes, nous permettons aux familles et aux amis de réserver plus facilement les vacances de leurs rêves. »

Tom Bouchier, responsable des locations chez EuroParcs, a confié pour sa part : « Klarna vient d’ajouter un moyen de paiement supplémentaire qui permet à notre clientèle internationale, en pleine expansion, de régler ses séjours en toute flexibilité. À une époque où la flexibilité et le choix individuel sont de plus en plus importants, cette option est un atout très apprécié qui rend la réservation chez nous aussi agréable et conviviale que possible. Cela s’aligne parfaitement avec notre stratégie d’accueil. »

Le partenariat entre les deux entreprises répond à la demande croissante de solutions de paiement flexibles dans le secteur des voyages et des loisirs. Avec plus d’un million de commerçants à travers le monde, Klarna continue d’étendre son réseau. En s’associant à EuroParcs, l’entreprise acquiert un partenaire de poids qui rendra les vacances plus accessibles aux clients dans toute l’Europe.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un prestataire de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation boursière en vigueur. Ces énoncés portent notamment, mais sans s’y limiter, sur nos performances financières futures, la structure de notre capital et les procédures applicables, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, les opportunités de marché, nos plans opérationnels, y compris l’issue de procédures judiciaires. L’emploi du futur et du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », ainsi que d’autres expressions similaires, vise à identifier ces énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats exprimés ou implicites et les résultats réels, y compris les risques liés à :

Notre capacité à fidéliser et à développer nos relations avec les consommateurs et les commerçants ;

La concurrence et les évolutions technologiques ;

La conformité réglementaire et les exigences en matière de licences ;

Notre capacité à obtenir les avantages escomptés de nos accords de financement ;

La gestion du risque de crédit et la disponibilité des fonds ;

La conjoncture économique générale et la volatilité des marchés ; et

Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés et à lancer de nouveaux produits.

Les énoncés prospectifs reflètent nos opinions à la date de publication du présent communiqué et sont basés sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous ne nous engageons nullement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige. Les résultats réels pourront différer sensiblement des résultats anticipés. Nous invitons les investisseurs à ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs et à examiner les facteurs de risque détaillés dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une analyse plus complète des risques.

Catégorie : actualités à l’intention des investisseurs

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.