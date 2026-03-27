Valérie Roberts devient la nouvelle égérie de Revlon ColorSilk au Québec

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Revlon dévoile une toute nouvelle collaboration avec l’animatrice et personnalité bien connue au Québec, Valérie Roberts. Reconnue pour son authenticité et son flair tendance, Valérie devient officiellement le visage de la nouvelle gamme ColorSilk avec un complexe de réparation des liaisons au Québec. Une association qui met en lumière la beauté de ses magnifiques longs cheveux, une part essentielle de sa personnalité qui rayonne tout aussi fort qu’elle.

« Je suis vraiment ravie de collaborer avec Revlon, une marque qui incarne pour moi une beauté authentique, accessible et profondément humaine. », affirme Valérie Roberts. Share

« Je suis vraiment ravie de collaborer avec Revlon, une marque qui incarne pour moi une beauté authentique, accessible et profondément humaine. », affirme Valérie Roberts. « Revlon place les femmes au centre de tout, et ça se ressent dans chaque soin capillaire. Je suis fière d’être le visage d’un produit qui facilite la routine beauté de mes cheveux. »

« Avec ColorSilk, notre objectif est d’offrir une coloration performante, accessible et facile à intégrer au quotidien, sans compromis sur la qualité. », souligne Krista Cunningham, directrice générale de Revlon Canada. « Valérie Roberts incarne parfaitement cette promesse : une beauté moderne, assumée et ancrée dans la vraie vie. Son approche authentique et son fort lien avec la culture québécoise font d’elle une partenaire idéale pour le lancement de cette marque excitante. »

La nouvelle coloration Revlon ColorSilk avec un complexe de réparation et agents comblants à la kératine végane fait bien plus que colorer vos cheveux : elle contribue à les réparer pour une chevelure d’apparence plus forte et plus saine. Obtenez jusqu’à 98 % moins de cassures, jusqu’à 94 % plus de douceur et des cheveux 9 fois plus brillants¹ grâce à cette coloration maison facile à utiliser, adaptée à tous les types et textures de cheveux. Sa formule sans ammoniaque², propre et non coulante, offre une couverture de 100 % des cheveux gris et jusqu’à 8 semaines de couleur durable de qualité comme en salon. Revlon ColorSilk avec un complexe de réparation se distingue comme une coloration permanente accessible et qui procure des résultats dignes d’un salon, offerte en 20 nuances au Canada.

Dans le cadre de ce partenariat, Valérie sera mise en vedette dans l’ensemble des éléments de marketing, y compris les affichages en magasin, les médias sociaux et numériques ainsi que dans les médias.

À propos de Revlon

Marque emblématique de l’industrie de la beauté, Revlon a été fondée en 1932 avec le lancement révolutionnaire de vernis à ongles opaques et est vendue au Canada depuis 1938. Aujourd’hui, la marque est reconnue comme une leader mondiale de la beauté, une référence en innovation et en expertise couleur, offrant aux consommateurs de plus de 150 pays une vaste gamme de cosmétiques et de produits capillaires de haute qualité à travers des franchises phares telles que ColorSilk, ColorStay, Super Lustrous, Glimmer et PhotoReady. Revlon propose également une large sélection d’outils de beauté et de soins des ongles.