Klarna se asocia con EuroParcs para ofrecer formas de pago flexibles en las estancias en los parques de vacaciones de toda Europa
Klarna se asocia con EuroParcs para ofrecer formas de pago flexibles en las estancias en los parques de vacaciones de toda Europa
BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, un banco digital de alcance mundial y proveedor de formas de pago flexibles, anuncia hoy una nueva colaboración con EuroParcs, uno de los operadores de parques de vacaciones más pujantes de Europa. Esta colaboración ofrece a los turistas de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Austria una mayor flexibilidad a la hora de pagar sus escapadas.
Los huéspedes que reserven a través de EuroParcs ya pueden elegir entre las diversas opciones de pago de Klarna adaptadas a su mercado:
- Alemania y Austria: Pago completo, pago en 30 días, pago en 3 y financiación
- Países Bajos: Pago completo, pago en 30 días y pago en 3
- Bélgica: Pago completo y pago en 30 días
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.