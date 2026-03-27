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Klarna se asocia con EuroParcs para ofrecer formas de pago flexibles en las estancias en los parques de vacaciones de toda Europa

BERLÍN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, un banco digital de alcance mundial y proveedor de formas de pago flexibles, anuncia hoy una nueva colaboración con EuroParcs, uno de los operadores de parques de vacaciones más pujantes de Europa. Esta colaboración ofrece a los turistas de Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Austria una mayor flexibilidad a la hora de pagar sus escapadas.

Los huéspedes que reserven a través de EuroParcs ya pueden elegir entre las diversas opciones de pago de Klarna adaptadas a su mercado:

  • Alemania y Austria: Pago completo, pago en 30 días, pago en 3 y financiación
  • Países Bajos: Pago completo, pago en 30 días y pago en 3
  • Bélgica: Pago completo y pago en 30 días

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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