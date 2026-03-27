Klarna collabora con EuroParcs per offrire pagamenti flessibili per soggiorni nei villaggi turistici in tutta Europa

BERLINO--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, oggi annuncia una nuova partnership con EuroParcs, uno degli operatori di villaggi turistici in più rapida crescita in Europa. Grazie a questa collaborazione, i turisti in Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio e in Austria avranno maggiore flessibilità nelle modalità di pagamento dei loro soggiorni.

Gli ospiti che prenotano attraverso EuroParcs ora possono scegliere tra un'ampia gamma di opzioni di pagamento offerte da Klarna su misura del rispettivo mercato:

Germania e Austria: pagamento a saldo, pagamento in 30 giorni, pagamento in 3 rate e finanziamento

Paesi Bassi: pagamento a saldo, pagamento in 30 giorni e pagamento in 3 rate

Belgio: pagamento a saldo e pagamento in 30 giorni

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.