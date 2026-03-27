Askey et Canoga Perkins annoncent une collaboration stratégique à l'occasion du MWC de Barcelone pour fournir des solutions de communications 5G critiques à déploiement rapide

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Askey et Canoga Perkins ont annoncé, à l'occasion du Mobile World Congress de Barcelone, un partenariat mondial pour fournir une solution de connectivité réseau SyncMetra® qui associe la solution de transport réseau 5G privée définie par logiciel et exploitée par les départements informatiques de Canoga Perkins, à la technologie d'accès radio 5G de niveau opérateur d'Askey.

Lors du MWC 2026 qui s'est tenu à Barcelone, Askey Computer Corporation et Canoga Perkins ont annoncé un partenariat stratégique visant à déployer la plateforme SyncMetra® de Canoga Perkins sur les marchés d'entreprises et de prestataires de services avec Askey. Ce partenariat associe les capacités d'accès radio de niveau opérateur d'Askey à la technologie de synchronisation et de TSN (Time-Sensitive Networking, mise en réseau sensible au temps) leader de son secteur de Canoga Perkins. L'objectif est de permettre aux clients de simplifier le déploiement de services réseau ultra-fiables à très faible latence pour la 5G, l'edge computing, l'automatisation industrielle et les applications d'entreprise d'importance critique.

Ce partenariat permet des efforts de commercialisation conjoints, des offres de produits intégrées et un accès étendu à SyncMetra via les canaux de vente d'Askey en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. SyncMetra offre des fonctionnalités de mesure précise du temps, de synchronisation et de traitement réseau qui prennent en charge la transmission par paquets déterministe et une précision de mesure du temps inférieure à la microseconde dans des domaines réseau complexes. En intégrant ces capacités aux systèmes et designs certifiés fournis par Askey, les entreprises s'attendent à une accélération de l'adoption des services TSN et à une baisse du coût total de possession pour les opérateurs déployant des systèmes connectés nouvelle génération.

« Commercialiser SyncMetra avec l'expertise d'Askey des radios 5G est un formidable pas en avant pour les clients qui ont besoin d'une synchronisation de niveau opérateur et d'un réseau déterministe à grande échelle », a déclaré Minchul Ho, vice-président senior Private Networks chez Askey. « Nos clients font face à une demande croissante en connectivité à faible latence et haute synchronisation pour le transport 5G, les réseaux privés et les applications industrielles. Ce partenariat fournit une solution validée toute prête qui réduit le risque d'intégration et accélère la rentabilité. »

Selon Malik Arshad, président de Canoga Perkins, « en associant les radios 5G d'Askey à SyncMetra, nous poursuivons notre mission : créer des solutions TSN 5G privées de bout en bout et faciles à déployer. Ce partenariat est l'alliance de deux grands leaders de l'écosystème, et vise à réduire les difficultés d'intégration et à accélérer l'adoption pour l'industrie 4.0, l'automatisation énergétique, la robotique et la fabrication avancée. Le portefeuille de solutions radio modulaires d'Askey prend en charge des besoins très divers, tandis que Canoga Perkins garantit le transport déterministe, permettant aux entreprises d'étendre leurs déploiements tout en conservant le niveau de fiabilité. »

Associé à SyncMetra de Canoga Perkins, le portefeuille de radios 5G et de routeurs industriels d'Askey fournira des fonctionnalités de synchronisation précises, de traitement de paquets et d'assurance réseau. Cette solution conjointe prend en charge les protocoles de timing basés sur les normes, y compris IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP), SyncE ou Synchronous Ethernet, tout en fournissant une télémétrie avancée pour l'assurance des services et la visibilité réseau. Les premiers essais avec quelques prestataires de services et entreprises clientes ont montré un meilleur déterminisme de latence et des flux de travail de mise en service simplifiés par rapport aux approches de synchronisation classiques. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette solution conjointe et discuter des potentiels cas d'usage avec nos équipes, n'hésitez pas à nous contacter.

À propos d'Askey

Askey Computer Corporation est un fournisseur mondial de solutions de haut débit, de réseau et d'edge computing pour les prestataires de services, les entreprises et les clients industriels. Avec une forte présence en fabrication, R&D et distribution, Askey fournit des plateformes matérielles et logicielles intégrées qui accélèrent le déploiement des services de connectivité nouvelle génération.

En savoir plus sur Askey Computer Corp. (亞旭電腦)

À propos de Canoga Perkins

Dotée de plus de cinquante ans d'excellence en ingénierie, Canoga Perkins est un chef de file incontesté des solutions réseau critiques qui permettent aux industries d'innover et de se développer. Reconnue par les principaux fournisseurs de services, entreprises industrielles, services publics, forces armées et organismes gouvernementaux, Canoga Perkins allie un riche héritage à une volonté constante d'innovation. Nous privilégions l'intelligence artificielle chaque fois que c'est possible, en concevant des solutions intelligentes, fiables, sécurisées, scalables et adaptables, afin que nos clients gardent toujours une longueur d'avance technologique.

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