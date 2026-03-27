Askey和Canoga Perkins在巴塞罗那世界移动通信大会上宣布战略合作，推出快速部署型5G关键通信解决方案

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Askey和Canoga Perkins在巴塞罗那世界移动通信大会上宣布达成全球合作伙伴关系，共同推出SyncMetra®网络连接解决方案。该解决方案整合了Canoga Perkins软件定义、IT运维模式的专用5G网络传输技术以及Askey的运营商级5G无线接入技术。

在2026年巴塞罗那世界移动通信大会上，Askey Computer Corporation和Canoga Perkins宣布建立战略合作伙伴关系，将与Askey携手在企业和服务提供商市场部署Canoga Perkins的SyncMetra®平台。此次合作结合了Askey的运营商级无线接入能力以及Canoga Perkins行业领先的时间敏感网络(TSN)和同步技术，使客户能够简化超低时延、高可靠性网络服务的部署，适用于5G、边缘计算、工业自动化和任务关键型企业应用。

此次合作将推动联合市场拓展、产品供应整合，并借助Askey在亚洲、欧洲和美洲的销售渠道，扩大SyncMetra的市场覆盖。SyncMetra具备精准授时、同步和网络优化功能，可在复杂网络域中实现确定性数据包传输和亚微秒级授时精度。通过将这些能力嵌入Askey交付的系统和认证设计中，双方期望能够加速TSN使能型服务的普及，并降低运营商部署下一代互联系统的总体拥有成本。

Askey专用网络高级副总裁Minchul Ho表示：“借助Askey在5G无线电领域的专业能力将SyncMetra推向市场，对于需要大规模运营商级同步和确定性网络连接的客户而言， 无疑是一项重大进步。我们的客户在5G传输、专用网络和工业应用领域对低时延、高同步性连接的需求持续增长。此次合作提供了现成且经过验证的解决方案，可降低集成风险并加快营收实现速度。”

Canoga Perkins总裁Malik Arshad分享道：“将Askey的5G无线电设备与SyncMetra相结合，我们正践行打造易于部署的端到端专用5G TSN解决方案的使命。此次合作使生态系统中的两大领军企业实现强强联合，旨在减轻集成负担，加速在工业4.0、能源自动化、机器人和先进制造领域的应用落地。Askey的模块化无线电产品组合可满足多样化频谱需求，Canoga Perkins则保障确定性传输，让企业在扩大部署规模的同时不牺牲可靠性。”

Canoga Perkins的SyncMetra搭配Askey的5G无线电和工业路由器产品组合，将实现精准同步、数据包优化和网络保障功能。该联合方案支持基于标准的授时协议，包括IEEE 1588精确时间协议(PTP)、SyncE和同步以太网，同时提供高级遥测功能以保障服务质量和网络可视性。与部分服务提供商和企业客户开展的早期试验表明，相比传统同步方案，该方案时延确定性更优，部署开通流程更简便。如需了解更多关于联合解决方案的信息并与团队探讨潜在应用场景，敬请与我们联系。

关于Askey

Askey Computer Corporation是面向服务提供商、企业和工业客户的全球宽带、网络和边缘计算解决方案提供商。Askey拥有广泛的制造、研发和渠道布局，致力于提供一体化软硬件平台，加速下一代连接服务的部署。

如需了解更多信息，请访问Askey Computer Corp. (亚旭电脑)

关于Canoga Perkins

凭借逾五十年的工程技术积累，Canoga Perkins长期引领关键任务型网络解决方案的发展，为各行业持续创新与稳健增长提供坚实支撑。公司深受全球领先的服务提供商、工业企业、公用事业机构、军方及政府机构信赖，将深厚的技术传承与持续进取的创新精神紧密结合。Canoga Perkins在可行场景下积极引入AI能力，设计兼具高可靠性与高安全性、同时具备出色可扩展性与灵活适应性的智能解决方案，助力客户始终走在技术演进的前沿。

若要了解更多信息，请访问 www.canogaperkins.net 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。