TotalEnergies signe avec EDF un partenariat de long terme pour sécuriser l’approvisionnement en électricité bas carbone de ses sites de Raffinage & Chimie en France

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), et Bernard Fontana, Président-Directeur général du groupe EDF, ont signé ce jour un Contrat d’Allocation de Production Nucléaire (CAPN) pour une durée de 12 ans à partir du 1er janvier 2028.

Dans ce cadre, EDF allouera à TotalEnergies une quote-part de la puissance de son parc nucléaire en exploitation. Cette quote-part permettra à TotalEnergies de couvrir environ 60% des besoins de ses sites de raffinage & chimie en France estimés à 400 MW.

Ce contrat permettra à TotalEnergies de bénéficier de la compétitivité de la production nucléaire et à EDF de partager les risques et les coûts associés à la variabilité de cette production. EDF restera le seul responsable de l’exploitation de ses actifs.

Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de TotalEnergies, a déclaré : « Je me réjouis de cet accord gagnant-gagnant, fruit d’un dialogue constructif avec EDF, qui va permettre à nos sites industriels en France gros consommateurs en électricité de sécuriser, sur le long terme, une grande partie de leurs approvisionnements avec une électricité compétitive et bas-carbone. »

Bernard Fontana, Président-Directeur Général du groupe EDF, ajoute : « Je salue cet accord avec TotalEnergies, au service de la souveraineté énergétique et industrielle. En garantissant aux activités de raffinage et de chimie concernées une électricité compétitive, souveraine et bas carbone, EDF leur apporte la visibilité à long terme nécessaire à leur pérennité. »

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5 gCO2/kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients1 et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.

1Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

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