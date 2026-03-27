AM Best Afirma Classificações de Crédito da Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A.

CIDADE DO MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best afirmou o Financial Strength Rating (FSR) A+ (Superior) e o Long-Term Issuer Credit Ratings (ICR de Longo Prazo) “aa” (Superior), da Allianz Global Corporate & Specialty Resseguros Brasil S.A. (AGCS Re Brasil) (São Paulo, Brasil). A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é estável.

Os ratings refletem a importância estratégica da AGCS Re Brasil como subsidiária da AGCS SE (Allianz) que em consolidado possui uma solidez de balanço patrimonial, o qual a AM Best avalia como mais forte, bem como seu forte desempenho operacional, perfil empresarial muito favorável e gestao de risco da empresa apropriada.

As perspectivas estáveis ​​refletem a expectativa da AM Best de que os fundamentos de solidez do balanço patrimonial do grupo permanecerão apoiando o nível de avaliação mais forte, sustentado por sua capitalização ajustada ao risco no nível mais forte, conforme medido pelo Coeficiente de Adequação de Capital da Best (BCAR), e apoiado por uma gestão de capital conservadora e excelente flexibilidade financeira. Espera-se que o grupo permaneça como um dos líderes no mercado global de seguros e continue a demonstrar desempenho operacional estável e forte, apoiado por diversificação superior por linha de negócios e geografia, bem como disciplina técnica contínua.

A Allianz é um dos maiores grupos seguradores do mundo, com diversificação superior em geografia e negócios, bem como posições de liderança em muitos mercados desenvolvidos e emergentes, oferecendo uma gama completa de produtos de seguros de vida e não vida e serviços de gestão de ativos. A sua posição competitiva do grupo é apoiada pela sua escala, fortes capacidades de gestão, estratégia dinâmica e marca forte.

As operações e gestão da AGCS Re Brasil, totalmente integradas à Allianz, demonstraram um histórico de apoio à estratégia do grupo, proporcionando acesso ao mercado de resseguros brasileiro como uma resseguradora local. A empresa é especializada em oferecer coberturas de resseguro em um amplo espectro de categorias nos segmentos de vida e danos.

O desempenho operacional do grupo é caracterizado por resultados financeiros consistentemente positivos, derivados do portfólio de negócios bem diversificado da empresa. As práticas de subscrição são sólidas e se beneficiam das sinergias proporcionadas pelo grupo através das demais entidades financeiras da Allianz.

A AM Best espera que a capitalização ajustada ao risco do grupo, conforme medida pelo BCAR, permaneça apoiada pelos contratos de resseguro de excesso de perdas intragrupo, estrutura de retrocessão e pelo seu acordo de stop loss. As operações da AGCS Re Brasil são claramente identificadas como parte do grupo Allianz mais amplo.

Se houver ações de classificação negativas nas principais subsidiárias operacionais da Allianz, como resultado de um enfraquecimento dos fundamentos de solidez do balanço, por exemplo, como resultado de um declínio na capitalização ajustada ao risco, ou uma deterioração sustentada do desempenho operacional, as classificações da AGCS Re Brazil refletiriam essas mesmas ações. Ações de classificação positivas são improváveis ​​no curto prazo. Em um prazo mais longo, ações de classificação positivas podem surgir se a Allianz superar seus pares em termos de resultados operacionais por um longo período de tempo e demonstrar o fortalecimento de seus principais fundamentos de classificação para um padrão compatível com um nível de classificação mais alto. Uma mudança na percepção da AM Best em relação à importância estratégica da AGCS Re Brazil para o grupo também pode impactar as classificações da empresa.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a Comunicados à Imprensa da AM Best. Para obter mais informações sobre o uso e as limitações das opiniões de classificação de crédito consulte o Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso adequado dos Ratings de Crédito da Best, Avaliações de Desempenho da Best, Avaliações Preliminares de Crédito da Best e comunicados à imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia para Uso Adequado de Ratings & Avaliações da AM Best.

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