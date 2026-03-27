Askey和Canoga Perkins在巴塞隆納世界行動通訊大會上宣布策略性合作，推出快速部署型5G關鍵通訊解決方案

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Askey和Canoga Perkins在巴塞隆納世界行動通訊大會上宣布達成全球合作夥伴關係，共同推出SyncMetra®網路連線解決方案。該解決方案整合了Canoga Perkins軟體定義、IT運維模式的私人5G網路傳輸技術以及Askey的營運商級5G無線接取技術。

在2026年巴塞隆納世界行動通訊大會上，Askey Computer Corporation和Canoga Perkins宣布建立策略性合作夥伴關係，將與Askey攜手在企業和服務提供者市場部署Canoga Perkins的SyncMetra®平台。此次合作結合了Askey的營運商級無線接取能力以及Canoga Perkins業界首屈一指的時間敏感網路(TSN)和同步技術，使客戶能夠簡化超低時延、高可靠性網路服務的部署，適用於5G、邊緣運算、工業自動化和任務關鍵型企業應用。

此次合作將推動共同市場擴張、產品供應整合，並藉助Askey在亞洲、歐洲和美洲的銷售通路，擴大SyncMetra的市場涵蓋範圍。SyncMetra具備精準授時、同步和網路最佳化功能，可在複雜網路域中實現確定性資料包傳輸和次微秒級授時精確度。透過將這些能力內建到Askey交付的系統和認證設計中，雙方期望能夠加快TSN使能型服務的普及，並降低營運商部署下一代互連系統的整體擁有成本。

Askey私人網路資深副總裁Minchul Ho表示：「藉助Askey在5G無線電領域的專業能力將SyncMetra推向市場，對於需要大規模營運商級同步和確定性網路連線的客戶而言， 無疑是一項重大進步。我們的客戶在5G傳輸、私人網路和工業應用領域對低時延、高同步性連線的需求持續成長。此次合作提供了現成且經過驗證的解決方案，可降低整合風險並加快營收實現速度。」

Canoga Perkins總裁Malik Arshad分享道：「將Askey的5G無線電裝置與SyncMetra相結合，我們正踐行打造易於部署的端對端私人5G TSN解決方案的使命。此次合作使生態系統中的兩大領軍企業實現強強聯手，旨在減輕整合負擔，加快在工業4.0、能源自動化、機器人和先進製造領域的應用落地。Askey的模組化無線電產品組合可滿足多樣化頻譜需求，Canoga Perkins則保障確定性傳輸，讓企業在擴大部署規模的同時不犧牲可靠性。」

Canoga Perkins的SyncMetra搭配Askey的5G無線電和工業路由器產品組合，將實現精準同步、資料包最佳化和網路保障功能。該共同方案支援以標準為基礎的授時協議，包括IEEE 1588精確時間協議(PTP)、SyncE和同步乙太網路，同時提供先進遙測功能以保障服務品質和網路可視性。與部分服務提供者和企業客戶展開的早期試驗顯示，相較傳統同步方案，該方案時延確定性更優，部署開通流程更簡便。如欲瞭解更多關於聯合解決方案的資訊並與團隊探討潛在應用場景，敬請與我們聯絡。

關於Askey

Askey Computer Corporation是針對服務提供者、企業和工業客戶的全球寬頻、網路和邊緣運算解決方案供應商。Askey擁有廣泛的製造、研發和通路布局，致力於提供整合式軟硬體平台，加快下一代連線服務的部署。

如欲瞭解更多資訊，請造訪Askey Computer Corp. (亞旭電腦)

關於Canoga Perkins

Canoga Perkins擁有50年以上的優異工程經驗，不懈領頭變革關鍵任務網路解決方案以助力產業創新繁榮。Canoga Perkins深受一流服務供應商、工業企業、公用事業部門、軍事部門和政府機構信賴，兼具豐富的歷史傳承與不懈的創新精神。我們盡最大可能優先採用人工智慧技術，設計出可靠、安全、可擴展、適應力強大的智慧解決方案，確保客戶走在技術發展的前端。

進一步詳情，請見： www.canogaperkins.net 。

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