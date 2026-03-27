Klarna geht Partnerschaft mit EuroParcs ein, um flexible Zahlungsmöglichkeiten für Aufenthalte in Ferienparks in ganz Europa anzubieten

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, kündigt heute eine neue Partnerschaft mit EuroParcs an, einem der am schnellsten wachsenden Betreiber von Ferienparks in Europa. Urlauber in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich profitieren durch diese Zusammenarbeit von mehr Flexibilität bei der Bezahlung ihres Ausflugs.

Gäste, die über EuroParcs buchen, haben jetzt die Wahl zwischen verschiedenen, auf ihren Markt zugeschnittenen Zahlungsoptionen von Klarna:

Deutschland und Österreich: Sofort bezahlen, Zahlung innerhalb von 30 Tagen, Zahlung in 3 Raten und Finanzierung

Niederlande: Sofort bezahlen, Zahlung innerhalb von 30 Tagen und Zahlung in 3 Raten

Belgien: Sofort bezahlen und Zahlung innerhalb von 30 Tagen

Nicole Defren, Head of Europe bei Klarna: „Einen Urlaub zu buchen sollte Spaß machen, nicht kompliziert sein – und dazu gehört auch die Art der Bezahlung. Mit Klarna können EuroParcs-Gäste die Zahlungsoption wählen, die ihnen am besten passt, sei es Vorauszahlung, Zahlung in wenigen Wochen oder eine Ratenzahlung über einen längeren Zeitraum. Ob gemütliches Chalet auf der Veluwe oder eine Luxusvilla in den österreichischen Alpen: Wir machen es für Familien und Freunde einfacher, ihren perfekten Urlaub zu buchen.“

Tom Bouchier, Head of Rental bei EuroParcs: „Klarna ergänzt unser Angebot um eine weitere Zahlungsmethode, mit der unsere wachsende Zahl internationaler Gäste ihren Urlaub flexibel bezahlen kann. Diese Option anzubieten, insbesondere in einer Zeit, in der Flexibilität und individuelle Wahlmöglichkeiten immer wichtiger werden, ist eine willkommene Ergänzung, damit die Buchung bei uns so angenehm und gästefreundlich wie möglich ist. Dieses neue Angebot passt perfekt zu unserer Hospitality-Strategie.“

Die Partnerschaft spiegelt die steigende Nachfrage nach flexiblen Zahlungsmöglichkeiten im Reise- und Freizeitbereich wider. Mit über einer Million Händlern weltweit baut Klarna sein Netzwerk kontinuierlich weiter aus – und mit EuroParcs gewinnt Klarna einen starken Partner, der Urlaub für Gäste in ganz Europa zugänglicher macht.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen – mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie „glauben“, „erwarten“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „werden“, „könnten“, „könnte“, „schätzen“ und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Beziehungen zu Kunden und Händlern zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Regulatorische Compliance und lizenzrechtliche Anforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Marktvolatilität; sowie

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Ansichten zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf Informationen, die uns derzeit zur Verfügung stehen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen zurate ziehen, in denen die Risiken ausführlicher behandelt werden.

Kategorie: Anlegerinformationen

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