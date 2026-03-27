Klarna gaat samenwerking aan met EuroParcs om flexibele betaalopties aan te bieden voor verblijven in vakantieparken in heel Europa

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen, kondigt vandaag een nieuwe samenwerking aan met EuroParcs, een van de snelst groeiende exploitanten van vakantieparken in Europa. Dankzij deze samenwerking krijgen vakantiegangers in Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk meer flexibiliteit in de manier waarop zij hun vakantie betalen.

Gasten die via EuroParcs boeken, kunnen nu kiezen uit een reeks Klarna-betaalopties die zijn afgestemd op hun specifieke markt:

  • Duitsland & Oostenrijk: Betaal direct, Betaal binnen 30 dagen, Betaal in 3 termijnen en Financiering
  • Nederland: Betaal direct, Betaal binnen 30 dagen en Betaal in 3 termijnen
  • België: Betaal direct en Betaal binnen 30 dagen

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

press@klarna.com

Industry:

Klarna Group plc

NYSE:KLAR
Details
Headquarters: Stockholm, Sweden
CEO: Sebastian Siemiatkowski
Employees: 2500
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

press@klarna.com

Back to Newsroom