Klarna gaat samenwerking aan met EuroParcs om flexibele betaalopties aan te bieden voor verblijven in vakantieparken in heel Europa

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Klarna, de wereldwijde digitale bank en aanbieder van flexibele betaaloplossingen, kondigt vandaag een nieuwe samenwerking aan met EuroParcs, een van de snelst groeiende exploitanten van vakantieparken in Europa. Dankzij deze samenwerking krijgen vakantiegangers in Duitsland, Nederland, België en Oostenrijk meer flexibiliteit in de manier waarop zij hun vakantie betalen.

Gasten die via EuroParcs boeken, kunnen nu kiezen uit een reeks Klarna-betaalopties die zijn afgestemd op hun specifieke markt:

Duitsland & Oostenrijk: Betaal direct, Betaal binnen 30 dagen, Betaal in 3 termijnen en Financiering

Nederland: Betaal direct, Betaal binnen 30 dagen en Betaal in 3 termijnen

België: Betaal direct en Betaal binnen 30 dagen

