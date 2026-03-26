A Andersen Consulting firma acordo de colaboração com a Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande sua presença na Espanha por meio de um Acordo de Colaboração com a Solutia, empresa especializada em soluções de saúde ocupacional e no ambiente de trabalho, além de recrutamento nos setores de ciências da vida e saúde.

Fundada em 2014, a Solutia oferece serviços e consultoria abrangentes focados em ambientes de trabalho saudáveis, absenteísmo, terceirização de serviços de saúde e treinamento para organizações de todos os setores. A empresa também oferece soluções de recrutamento e seleção de executivos especializadas em ciências da vida, profissionais técnicos e gerência média e executiva, com profundo conhecimento nos setores farmacêutico, biotecnológico, de tecnologia médica e de saúde. A Solutia ajuda as organizações a aprimorarem a eficiência da força de trabalho e a atraírem talentos especializados por meio de soluções personalizadas baseadas em dados.

“Estamos comprometidos em aprimorar a forma como as organizações atraem, desenvolvem e gerenciam talentos em um ambiente cada vez mais complexo”, disse Cesar Castel, diretor-geral da Solutia. “A colaboração com a Andersen Consulting nos permite integrar nossa expertise especializada em um contexto estratégico e digital mais amplo, oferecendo soluções holísticas que aceleram o crescimento sustentável de nossos clientes.”

“A Solutia traz profundo conhecimento do setor e uma reputação de excelência em soluções que aprimoram a saúde organizacional e o desenvolvimento científico”, acrescentou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Suas capacidades complementam perfeitamente a plataforma multidisciplinar da Andersen Consulting, permitindo-nos ajudar conjuntamente os clientes a otimizar operações, fortalecer a conformidade e impulsionar a transformação.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting se integra ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples que fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas membro e empresas colaboradoras em todo o mundo.

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