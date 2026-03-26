NMG et le gouvernement du Canada signent une entente contraignante d’achat « offtake » et de mise en marché pour le graphite de la mine Matawinie

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Nouveau Monde Graphite Inc. (« NMG » ou la « Société ») (NYSE : NMG, TSX : NOU) a convenu avec le gouvernement du Canada, représenté par Services publics et Approvisionnement Canada (« SPAC »), une lettre d’intention détaillée contraignante actualisée énonçant les principales conditions commerciales relatives à l’approvisionnement, au stockage et à la revente de concentré de graphite provenant de la mine Matawinie de la phase 2 au Québec (Canada).

Eric Desaulniers, fondateur, président et chef de la direction de NMG, a affirmé : « Ce cadre commercial mis à jour avec le gouvernement du Canada constitue une nouvelle étape clé pour renforcer la bancabilité de la mine Matawinie de la phase 2, et pour consolider notre positionnement auprès des pays du G7 et des pays alliés en tant que source d’approvisionnement locale, fiable et responsable de graphite. La structure envisagée pour l’approvisionnement, le stockage et la mise en marché vise à soutenir les ambitions stratégiques du Canada tout en préservant la flexibilité commerciale de NMG à mesure que nous progressons vers des ententes définitives et une décision d’investissement définitive (“DID”) ».

La lettre d’intention détaillée contraignante actualisée fait progresser le processus vers des ententes définitives, dans le cadre desquelles le Canada s’engage à acheter 30 000 tonnes par an (« tpa ») de concentré de graphite en paillettes de la mine Matawinie dans le cadre d’un engagement d’achat ferme (« take-or-pay ») sur une période de sept ans. Le prix des volumes engagés est fondé sur un prix fixe applicable à l’Amérique du Nord, tel que défini dans la liste de conditions générales du 31 octobre 2025 établie entre les parties, et assorti d’un ajustement annuel en fonction de l’indice des prix des produits industriels. Le cadre de mise en marché permet à NMG de revendre les volumes engagés par le Canada – soit un ensemble de produits allant des paillettes fines aux paillettes larges et jumbo, avec un niveau de pureté minimum de 94 % Cg – selon un mécanisme partage à parts égales des gains lorsque les revenus de revente dépassent le prix fixe.

La lettre d’intention détaillée contraignante actualisée est assujettie à la satisfaction des conditions suspensives habituelles, notamment l’obtention des autorisations gouvernementales et le processus d'autorisation de dépenses gouvernementales, ainsi qu’à une DID positive pour la mine Matawinie de NMG.

Cette entente vient compléter les ententes d’achat « offtake » conclues par NMG avec Panasonic Energy Co., Ltd., filiale en propriété exclusive de Panasonic Holdings Corporation (TYO : 6752) et Traxys North America LLC, qui, ensemble, comptent pour environ 75 % de la production future de concentré de graphite de la mine Matawinie de la phase 2.

Le financement du projet de la mine Matawinie de la phase 2 progresse avec une lettre d’engagement ferme relative à un financement par emprunt garanti de premier rang d’un montant de 335 millions $ US accordé par Exportation et développement Canada (« EDC ») et la Banque de l’infrastructure du Canada (« BIC »), offrant une structure de financement de projet à long terme et flexible, assortie de taux et de conditions de remboursement compétitifs. L’engagement de financement par emprunt constitue une première étape du plan de financement de projet de NMG et sous-tend une trajectoire claire vers la DID. Il repose sur des ententes d’achat « offtake » à long terme ainsi que sur un projet prêt à être mis en chantier, dont les risques ont été largement atténués grâce à l’ingénierie détaillée avancée, aux travaux préparatoires sur le site, à l’obtention des principaux permis et à la conclusion d’ententes déterminantes avec la Première Nation Atikamekw de Manawan et la communauté locale.

À propos de Nouveau Monde Graphite

Nouveau Monde Graphite est une société intégrée qui développe des opérations responsables d’exploitation minière et de traitement avancé pour approvisionner l’économie mondiale en matériaux de graphite de pointe carboneutre. La Société développe actuellement une chaîne de valeur entièrement intégrée, allant du minerai jusqu’au graphite raffiné, au Québec (Canada), afin de répondre aux besoins des industries de demain dans les domaines de l’énergie, de la technologie de pointe et de la fabrication manufacturière. Grâce à ses normes ESG reconnues et à ses partenariats structurants avec d’importants clients, NMG est en voie de devenir un fournisseur stratégique de matériaux avancés pour des fabricants spécialisés de premier plan, tout en promouvant la durabilité et la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. www.NMG.com

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Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » et des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (collectivement, les « énoncés prospectifs »), y compris, sans s’y limiter, des énoncés qui font référence à des événements ou des rendements opérationnels ou financiers futurs de la Société, et qui reflètent les attentes et les hypothèses de la direction à propos de la croissance de la Société, de ses résultats, de sa performance et de ses perspectives et occasions d’affaires. De tels énoncés prospectifs reflètent les convictions actuelles de la direction et sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les facilités de crédit; le développement prévu de la mine Matawinie et de la première usine de matériaux de batterie de Bécancour; la capacité de la Société à conclure avec succès des ententes définitives concernant les facilités de crédit, selon les modalités et conditions décrites dans le présent document et/ou énoncées dans la lettre d’engagement, voire à conclure de telles ententes; la réalisation de la diligence raisonnable par EDC et la BIC; le respect des conditions de clôture habituelles; l’utilisation prévue des fonds; la capacité de la Société à obtenir une DID favorable pour la mine Matawinie de la phase 2; la capacité de la Société à négocier et à conclure des ententes commerciales et investissements stratégiques en capitaux propres, ainsi que les leurs modalités et conditions; l’achèvement de la mine Matawinie de la phase 2; la capacité de la Société à mener à bien la construction et la mise en service comme prévu et conformément au plan et à la stratégie de mise en œuvre pour la mine Matawinie et la première usine de matériaux pour batteries de Bécancour; les résultats de l’étude de faisabilité de la mine Matawinie 2025; la capacité des sous-traitants et fournisseurs à remplir leurs engagements; les résultats escomptés et les avantages attendus pour les communautés impliquées, y compris la Première Nation Atikamekw de Manawan et la communauté locale de Saint-Michel-des-Saints; et les résultats attendus des initiatives décrites dans le présent communiqué de presse, ainsi que les déclarations du paragraphe « À propos de Nouveau Monde Graphite » et ailleurs dans le communiqué de presse, qui décrivent essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société.

Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et hypothèses peuvent se révéler inexactes et ne sont pas garantes du rendement futur. Par ailleurs, ces énoncés prospectifs sont basés sur une panoplie d’hypothèses et de facteurs sous-jacents, notamment la capacité de la Société à conclure des ententes définitives concernant les facilités de crédit; les résultats des vérifications diligentes menées par EDC et la BIC; la capacité de la Société à remplir toutes les conditions de clôture relatives aux facilités de crédit; la capacité de la Société à négocier et à conclure des investissements stratégiques en capitaux propres; les relations d’affaires entre la Société et ses parties prenantes; la capacité d’obtenir un financement suffisant pour le développement de la mine Matawinie et de l’usine de matériaux pour batteries de Bécancour, ainsi que de la première usine de matériaux pour batteries de Bécancour; et la capacité de la Société à satisfaire aux différents processus de diligence raisonnable; et ces énoncés ne sont pas garants du rendement de la Société.

Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement différents de ceux anticipés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs de risque susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les événements réels et les attentes actuelles, on retrouve notamment la disponibilité d’un financement ou d’un financement à des conditions favorables pour la Société; des retards dans la finalisation des ententes définitives; des retards dans l’atteinte de la DID; la conjoncture économique en général; ainsi que les risques liés aux bénéfices, aux dépenses d’investissement, aux flux de trésorerie et à la structure du capital et aux risques commerciaux généraux. Une description plus détaillée des risques et des incertitudes figure dans la notice annuelle de NMG datée du 25 mars 2026, notamment dans la section intitulée « Facteurs de risque », qui est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. D’autres facteurs imprévisibles ou inconnus qui ne sont pas abordés dans la présente mise en garde pourraient aussi avoir un impact défavorable important sur les énoncés prospectifs.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels, ou entraîner des écarts importants par rapport à ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes actuelles de la direction et ses plans pour l’avenir. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, ni d’expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l’exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca), et pour les lecteurs et lectrices aux États-Unis sur EDGAR (www.sec.gov), ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse : www.NMG.com.