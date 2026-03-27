Biocytogen annonce l’autorisation d’une demande IND pour le médicament NEOK002 ciblant les tumeurs solides, de son partenaire NEOK

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), une entreprise mondiale de biotechnologie qui se consacre à la recherche et au développement de nouveaux médicaments à base d’anticorps en utilisant des technologies innovantes, a annoncé aujourd’hui que son partenaire NEOK Bio, Inc. a obtenu l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour une demande d’investigation de nouveau médicament (IND) pour NEOK002, un conjugué anticorps-médicament ciblant les récepteurs de l’EGF/la mucine-1 (EGFR/MUC1). NEOK Bio prévoit de lancer une étude clinique de phase 1 au cours du deuxième trimestre 2026 et anticipe de soumettre des données initiales en 2027.

Cette autorisation d’IND est une étape importante pour NEOK002, un conjugué anticorps-médicament candidat ciblant l’EGFR/MUC1 élaboré à partir d’un anticorps bispécifique initialement développé par Biocytogen et disponible sous licence depuis 2024. D’après NEOK Bio, NEOK002 est destiné aux tumeurs solides et peut offrir une efficacité et une innocuité différenciée comparé aux traitements avec un conjugué anticorps-médicament monospécifique destiné à une seule cible.

Le Dr. Yuelei Shen, PDG de Biocytogen, a déclaré : « Nous nous réjouissons de voir une de nos molécules de notre partenaire franchir une étape aussi importante Cette autorisation valide la qualité, la capacité de développement et le potentiel thérapeutique des anticorps bispécifiques complètement humains découverts en utilisant la plateforme RenLite®, qui possède une conception de chaîne légère commune. Nous attendons avec impatience la progression clinique de ce programme. »

À propos de Biocytogen

Biocytogen (SSE : 688796 ; HKEX : 02315) est une entreprise de biotechnologie internationale qui accompagne la recherche et le développement de nouveaux médicaments à base d’anticorps grâce à des technologies innovantes. Fondée sur la technologie d’édition génique, Biocytogen a mis en place une plateforme à double moteur combinant une bibliothèque d’anticorps entièrement humains et un vaste portefeuille de modèles murins humanisés, permettant une approche systématique pour accélérer la découverte et le développement de médicaments à l’international.

Biocytogen a développé indépendamment ses plateformes propriétaires RenMice® (RenMab®/RenLite®/RenNano®/RenTCR™/RenTCR mimic™) pour la découverte d'anticorps monoclonaux/bispécifiques/multispécifiques entièrement humains, la découverte de conjugués anticorps-médicament bispécifiques, la découverte de hu-VHH et la découverte d'anticorps mimétiques de TCR. La société a également créé une sous-marque, RenSuper™ Biologics, afin de rechercher des partenariats mondiaux pour une bibliothèque prête à l'emploi de plus d'un million de séquences d'anticorps entièrement humains contre plus de 1000 cibles en vue d'une collaboration mondiale. Au 31 décembre 2025, plus de 350 accords portant sur des anticorps thérapeutiques et des actifs cliniques, couvrant le co-développement, les licences et les transferts, ont été conclus à l'échelle mondiale, notamment des partenariats emblématiques avec des multinationales pharmaceutiques de premier plan. Biocytogen a été pionnière dans la création de modèles humanisés par insertion de cibles médicamenteuses pour la recherche préclinique et propose actuellement plusieurs milliers de modèles animaux et cellulaires prêts à l'emploi sous sa marque BioMice™, ainsi que des services de pharmacologie préclinique et d'édition génique à des clients du monde entier. Située à Pékin, Biocytogen possède des filiales en Chine (Haimen, Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco, San Diego) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web suivant :https://biocytogen.com.

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