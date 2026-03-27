Andersen Consulting indgår samarbejdsaftale med Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sin tilstedeværelse i Spanien gennem en samarbejdsaftale med Solutia, en virksomhed med speciale i løsninger inden for arbejdsmiljø og sundhed samt rekruttering inden for life science- og sundhedssektoren.

Solutia blev stiftet i 2014 og tilbyder omfattende tjenester og rådgivning med fokus på sunde arbejdsmiljøer, sygefravær, outsourcing af sundhedsydelser og uddannelse til organisationer på tværs af alle sektorer. Virksomheden leverer også rekrutterings- og executive search-løsninger med fokus på life science, tekniske fagfolk samt mellem- og topledelse samt dybdegående ekspertise inden for medicinal-, bioteknologi-, medico- og sundhedsindustrien. Ved hjælp af datadrevne og skræddersyede løsninger hjælper Solutia virksomheder med at optimere medarbejdereffektiviteten og tiltrække specialister.

"Vores mål er at forbedre, hvordan organisationer tiltrækker, udvikler og leder medarbejdere i et stadig mere komplekst miljø," udtalte Cesar Castel, administrerende direktør for Solutia. "Samarbejdet med Andersen Consulting gør det muligt for os at bringe vores specialiserede ekspertise ind i en bredere strategisk og digital kontekst og levere holistiske løsninger, der fremmer en bæredygtig vækst for vores kunder."

"Solutia bidrager med dybdegående brancheekspertise og evnen til at levere fremragende løsninger, der styrker den organisatoriske sundhed og videnskabelige udvikling," tilføjede Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres kompetencer supplerer Andersen Consultings tværfaglige platform perfekt, hvilket gør os i stand til i fællesskab at hjælpe kunderne med at optimere driften, styrke compliance og lede transformationsprocesser."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for consulting, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og advisory via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere verden over og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab, der tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

