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Venture Global et Edison annoncent le règlement de l'arbitrage du projet Calcasieu Pass

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ARLINGTON, Virginie et MILAN--(BUSINESS WIRE)--Venture Global et Edison annoncent aujourd'hui conjointement la signature d'un accord commercial pour le règlement de l'arbitrage en cours entre les deux sociétés concernant le projet Calcasieu Pass.

L'achèvement du règlement est prévu d'ici la fin du deuxième trimestre de 2026, date à laquelle l'arbitrage sera clôturé. L'accord résout entièrement l'arbitrage dans son intégralité. Dans le cadre du règlement, Edison et Venture Global ont également accepté la livraison en Europe de cargaisons supplémentaires au-delà de celles envisagées dans le cadre du contrat à long terme, afin de soutenir l'approvisionnement en gaz principalement sur le marché italien. La première livraison est prévue pour mai 2026, en Italie, au terminal GNL adriatique.

Cet accord représente une étape importante dans le renforcement de la coopération commerciale entre les parties et jette les bases de futures livraisons dans le contexte des perturbations causées par les événements géopolitiques.

Les deux parties se félicitent de cet accord, qui renforce les livraisons à long terme et le partenariat commercial entre Venture Global et Edison, un client fondamental du projet Calcasieu Pass. Les parties se réjouissent à la perspective de continuer à travailler ensemble à la poursuite de la mission de Venture Global consistant à stabiliser les marchés mondiaux du GNL/gaz et à consolider le rôle joué par Edison dans la garantie de la stabilité et de la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Italie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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