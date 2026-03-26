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Andersen Consulting與Solutia達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Solutia達成合作協議擴大其在西班牙的業務布局，Solutia是一家專注於職業和職場健康解決方案以及生命科學和醫療保健領域人才招募的公司。

Solutia成立於2014年，為各行各業的企業提供全面的服務和諮詢，聚焦健康工作環境、缺勤管理、醫療保健外包和培訓等領域。該公司還提供專注於生命科學、技術專業人員、中層和高階主管管理的招募和獵才解決方案，在製藥、生物科技、醫療技術和醫療保健產業擁有深厚專業能力。Solutia依據資料提供客製化解決方案，協助企業提升員工效率並吸引專業人才。

Solutia董事總經理Cesar Castel表示：「我們致力於在日益複雜的環境中協助企業改善吸引、培養和管理人才的方式。與Andersen Consulting的合作讓我們能夠將專業能力融入更廣泛的策略和數位化場景，提供整體解決方案，協助客戶實現永續成長。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Solutia擁有深厚的產業專業能力，在提升組織健康和科學發展的解決方案方面有口皆碑。他們的能力與Andersen Consulting的跨領域平台形成理想的互補，使我們能夠共同協助客戶改善營運、強化法規遵循並推動轉型。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多面向服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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