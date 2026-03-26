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Andersen Consulting firma un acuerdo de colaboración con Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplía su presencia en España mediante un acuerdo de colaboración con Solutia, empresa especializada en soluciones de salud laboral y en el ámbito de la salud, así como en la selección de personal, para los sectores de las ciencias de la vida y la atención sanitaria.

Fundada en 2014, Solutia ofrece servicios integrales de consultoría centrados en entornos laborales saludables, absentismo, tercerización de servicios sanitarios y formación para organizaciones de todos los sectores. La firma también proporciona soluciones de reclutamiento y selección de ejecutivos especializadas en ciencias de la vida, profesionales técnicos y mandos intermedios y directivos, con amplia experiencia en los sectores farmacéutico, biotecnológico, de tecnología médica y sanitario. Solutia ayuda a las organizaciones a mejorar la eficiencia de su plantilla y a atraer talento especializado mediante soluciones personalizadas basadas en datos.

“Estamos comprometidos con mejorar la forma en que las organizaciones atraen, desarrollan y gestionan el talento en un entorno cada vez más complejo“, comentó César Castel, director general de Solutia. “Colaborar con Andersen Consulting nos permite integrar nuestra experiencia especializada en un contexto estratégico y digital más amplio, ofreciendo soluciones integrales que aceleran el crecimiento sostenible de nuestros clientes“.

“Solutia aporta gran experiencia en el sector y reputación de excelencia en soluciones que mejoran la salud organizacional y el desarrollo científico“, agregó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “Sus capacidades complementan a la perfección la plataforma multidisciplinaria de Andersen Consulting, lo que nos permite ayudar conjuntamente a los clientes a optimizar las operaciones, fortalecer el cumplimiento normativo e impulsar la transformación“.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo servicios de consultoría, impuestos, asesoría legal, valoración, movilidad global y consultoría de primer nivel en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que proporciona soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
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