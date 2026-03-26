AM Best Sube las Calificaciones Crediticias de Black Gold Re Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a A- (Excelente) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “a-” (Excelente) de “bbb+” (Buena) de Black Gold Re Limited (BGRe) (Bermudas). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) ha sido revisada a estable de positiva.

Las calificaciones de BGRe reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La mejora de estas calificaciones también refleja los fundamentos consistentemente sólidos del balance de BGRe, respaldados por una fuerte generación interna de capital y una tendencia sostenida de capitalización ajustada por riesgo en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). Esta posición está respaldada por un margen de holgura adecuado y se espera que se mantenga en el mediano plazo. La fortaleza del balance de la compañía esta reforzada por prácticas eficientes de gestión de capital, un marco conservador de Gestión de Activos y Pasivos (ALM, por sus siglas en inglés) y un bajo apalancamiento de suscripción.

BGRe realizó un pago inicial de dividendos en 2025 a su empresa matriz, y se anticipan distribuciones futuras. Sin embargo, se espera que estas estén alineadas con el enfoque de gestión de capital de BGRe y que no debiliten significativamente la fortaleza del balance de la compañía.

BGRe es una reaseguradora cautiva de Ecopetrol S.A. (Ecopetrol) [NYSE: EC], un grupo integrado de energía colombiano, propiedad del gobierno colombiano en un 88.5%. Las calificaciones también reconocen la importancia que tiene la compañía en la estrategia de Ecopetrol. A través de una estructura de doble aseguramiento, BGRe proporciona reaseguro al grupo Ecopetrol, enfocándose en líneas especializadas de daños mientras mantiene un perfil prudente de retención de riesgos.

La compañía continúa demostrando un sólido historial de desempeño rentable en suscripción, evidenciado por ratios combinados bajos y sostenidos (en términos neto/neto, bajo IFRS17). El desempeño de BGRe refleja una gestión disciplinada del índice de siniestralidad, respaldad por un sólido programa de retrocesión, así como una gestión eficiente de gastos y un ingreso estable por comisiones de cesión. AM Best espera que BGRe mantenga suficiencia en primas, respaldada por una suscripción disciplinada.

AM Best considera el perfil de negocio de la compañía como neutral. BGRe se beneficia del acceso a una amplia gama de riesgos asegurados reflejando la relevancia de Ecopetrol dentro de la industria petrolera en América. Sin embargo, el portafolio de la compañía se concentra en Colombia.

AM Best considera que la ERM de BGRe es adecuada ya que se encuentra bien integrada dentro de Ecopetrol y es importante para el grupo como una herramienta rentable de gestión de riesgos.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación como consecuencia de un deterioro significativo en los indicadores de liquidez y apalancamiento, cambios adversos en el perfil de ALM, o un debilitamiento de su capitalización ajustada por riesgo como resultado de grandes pérdidas y/o salidas de capital. Presión negativa sobre la calificación podría surgir si el perfil crediticio de la empresa matriz, Ecopetrol, se debilita. Aunque es poco probable en el mediano plazo, acciones positivas de calificación podrían derivarse de una mejora sostenida en el desempeño operativo de BGRe.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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