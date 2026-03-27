Venture Global y Edison anuncian un acuerdo de arbitraje en Calcasieu Pass

ARLINGTON, Va., y MILÁN--(BUSINESS WIRE)--Hoy, Venture Global y Edison anunciaron conjuntamente la firma de un acuerdo comercial para la resolución del arbitraje pendiente entre ambas compañías en relación con el proyecto Calcasieu Pass.

Se prevé que el acuerdo se complete a finales del segundo trimestre de 2026, momento en el que se dará por concluido el arbitraje. El acuerdo resuelve íntegramente el arbitraje. Como parte del acuerdo, Edison y Venture Global también han acordado el envío a Europa de cargamentos adicionales, más allá de los previstos en el contrato a largo plazo, para abastecer principalmente el mercado italiano. La primera entrega está programada para mayo de 2026 en Italia, en la terminal de GNL del Adriático.

El acuerdo representa un paso importante para fortalecer la cooperación comercial entre las partes y sienta las bases para futuras entregas en el contexto de las perturbaciones causadas por los acontecimientos geopolíticos en curso.

Ambas partes celebran este acuerdo, ya que consolida aún más los suministro a largo plazo y fortalece la alianza comercial entre Venture Global y Edison, un importante cliente fundador del proyecto Calcasieu Pass. Las partes esperan seguir colaborando para impulsar la misión de Venture Global de estabilizar los mercados mundiales de GNL/gas y consolidar aún más el papel de Edison en la garantía de la estabilidad y la seguridad del suministro energético de Italia.

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