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Biocytogen annuncia l'approvazione IND da parte dell'FDA per NEOK002, un farmaco prodotto dall'azienda partner NEOK Bio per la cura dei tumori solidi

PECHINO--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), un'azienda biotecnologica globale che promuove la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci a base di anticorpi con tecnologie innovative, oggi ha annunciato che la sua azienda partner NEOK Bio, Inc. ha recentemente ottenuto l'approvazione da parte della statunitense Food and Drug Administration (FDA) della domanda per un nuovo farmaco sperimentale (IND) relativa a NEOK002, un programma ADC mirato al EGFR/MUC1 per i tumori solidi. NEOK Bio prevede di avviare uno studio clinico di fase 1 nel secondo trimestre del 2026 e prevede di annunciare i primi dati nel 2027.

Questa approvazione IND segna un importante traguardo per NEOK002, un candidato ADC mirato al EGFR/MUC1 sviluppato da NEOK Bio e basato su un anticorpo biospecifico originariamente sviluppato da Biocytogen e concesso in licenza nel 2024.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

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