Venture Global en Edison kondigen de schikking aan van de Calcasieu Pass-arbitrage

ARLINGTON, Va. & MILAAN--(BUSINESS WIRE)--Vandaag maakten Venture Global en Edison gezamenlijk de ondertekening bekend van een commerciële overeenkomst voor de schikking van de lopende arbitrage tussen de twee bedrijven met betrekking tot het Calcasieu Pass-project.

Naar verwacht wordt de schikking tegen het einde van het tweede kwartaal van 2026 voltooid, waarop de arbitrage zal worden beëindigd. De overeenkomst lost de arbitrage in zijn geheel op. In het kader van de schikking zijn Edison en Venture Global akkoord voor de levering aan Europa van aanvullende cargo's naast deze die onder het langetermijncontract vallen, om leveringen van gas in hoofdzaak aan de Italiaanse markt te ondersteunen.

