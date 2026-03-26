AM Best Retira de Revisión con Implicaciones Positivas y Afirma las Calificaciones Crediticias de Sompo Seguros México S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best retira de revisión con implicaciones positivas y afirma la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A+ (Superior), la Calificación Crediticia del Emisor a Largo Plazo (ICR, por sus siglas en inglés) de “aa-” (Superior) y la Calificación de Escala Nacional (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de Sompo Seguros Mexico, S.A. de C.V. (Sompo Mexico) (Mexico City, Mexico). La perspectiva asginada al FSR y al NSR es estable, mientras que la perspectiva asignada a la ICR de largo plazo es positiva.

Sompo México es una subsidiaria de Sompo America Insurance Company (SAIC) y miembro de Sompo International Holdings Ltd. (SIH). Sompo Japan Insurance Inc. (SJ) es la unidad operativa principal de Sompo Holdings, Inc., (Sompo Holdings), la compañía matriz y uno de los grupos de seguros de no vida más grandes en Japón. Sompo México está bien integrado en el grupo.

Las calificaciones crediticias (calificaciones) de SJ, en una base consolidada, reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones reconocen la integración y soporte de SIH y SJ a través de SAIC, la cual proporciona sinergias y eficiencias operativas a la subsidiaria mexicana. Sompo México mantiene el nivel de capitalización ajustada por riesgos más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

Las calificaciones fueron retiradas de revisión con implicaciones positivas tras la finalización de la adquisición de Aspen Insurance Holdings Limited (Aspen) por parte de Sompo Holdings, el 24 de febrero de 2026, a través de SIH, una subsidiaria de propiedad total de SJ.

Se espera que la adquisición de Aspen incremente la escala de negocio de SJ y sus capacidades en líneas especializadas, fortaleciendo de manera significativa su presencia en el mercado global de seguros y reaseguros de daños. La perspectiva positiva sobre la ICR de largo plazo refleja la expectativa de AM Best de que el perfil de negocio de SJ se fortalecerá en el corto y mediano plazo, impulsado por su continúa expansión y diversificación global, aceleradas adicionalmente por la incorporación de Aspen. AM Best considera que la correcta ejecución de la integración posterior a la fusión y una gestión prudente del riesgo del portafolio internacional en expansión son factores clave en su evaluación continua del perfil de negocio.

AM Best monitoreará cualquier impacto potencial en los fundamentos de la fortaleza del balance asociado con la adquisición en los próximos períodos. Si bien la compañía está expuesta a un riesgo accionario considerable derivado de su portafolio, AM Best espera que esta exposición se disminuya gradualmente conforme la compañía continúe reduciendo sus participaciones accionarias estratégicas en los próximos años. El apalancamiento financiero conservador y fuerte flexibilidad financiera de la compañía permanece respaldando la evaluación de la fortaleza del balance.

Acciones de calificación positivas podrían ocurrir si Sompo Japan demuestra un aumento sostenible en su escala de negocio mediante una integración post-fusión exitosa de Aspen. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si hay un deterioro material en los fundamentos de la fortaleza del balance, derivado de un incremento significativo en el nivel de riesgo que supere el crecimiento de su capital. Acciones negativas de calificación podrían ocurrir si hay un deterioro persistente y significativa en el desempeño operativo, derivado de resultados débiles en suscripción o inversiones.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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