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Biocytogen anuncia la aprobación de la solicitud IND por parte de la FDA para NEOK002, un programa de ADC dirigido a tumores sólidos de su socio NEOK Bio

PEKÍN--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), una empresa de biotecnología global que impulsa la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos basados en anticuerpos con tecnologías innovadoras, anunció hoy que su socio NEOK Bio, Inc. obtuvo recientemente aprobación por parte de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) de los EE. UU. de su solicitud de nuevo fármaco en fase de investigación (IND) para NEOK002, un programa de conjugado anticuerpo-fármaco (ADC) dirigido a EGFR/MUC1 para tumores sólidos. NEOK Bio planea iniciar un estudio clínico de fase 1 en el segundo trimestre de 2026 y espera informar datos iniciales en 2027.

La aprobación de esta solicitud IND representa un hito importante para NEOK002, un candidato a ADC dirigido a EGFR/MUC1 desarrollado por NEOK Bio cuyo diseño se basa en un anticuerpo biespecífico desarrollado originalmente por Biocytogen y licenciado en 2024.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

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