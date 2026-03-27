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Venture Global und Edison geben Schlichtungsvereinbarung im Fall „Calcasieu Pass“ bekannt

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ARLINGTON, Virginia & MAILAND--(BUSINESS WIRE)--Venture Global und Edison gaben heute gemeinsam die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Beilegung des anhängigen Schiedsverfahrens zwischen den beiden Unternehmen bezüglich des Calcasieu-Pass-Projekts bekannt.

Der Abschluss der Vereinbarung wird für Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet; zu diesem Zeitpunkt wird das Schiedsverfahren beendet. Die Vereinbarung führt zu einer vollständigen Beilegung des Streitfalls. Im Rahmen der Einigung haben Edison und Venture Global zudem vereinbart, zusätzlich zu den im Rahmen des langfristigen Vertrags vorgesehenen Lieferungen weitere Gaslieferungen nach Europa zu tätigen, um die Gasversorgung vor allem des italienischen Marktes sicherzustellen. Die erste Lieferung ist für Mai 2026 in Italien am Adriatic-LNG-Terminal geplant.

Die Vereinbarung stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung der geschäftlichen Zusammenarbeit zwischen den Parteien dar und schafft eine Grundlage für weitere künftige Lieferungen vor dem Hintergrund der durch die aktuellen geopolitischen Ereignisse verursachten Störungen.

Beide Parteien begrüßen diese Vereinbarung, da sie die langfristigen Lieferungen weiter stabilisiert und die geschäftliche Partnerschaft zwischen Venture Global und Edison stärkt, einem Hauptkunden des Calcasieu-Pass-Projekts. Die Parteien freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit bei der Verfolgung der Ziele von Venture Global zur Stabilisierung der globalen LNG- und Gasmärkte sowie auf die Festigung des Verantwortungsbereichs von Edison für die Gewährleistung der Stabilität und Sicherheit der italienischen Energieversorgung.

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