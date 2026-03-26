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GE HealthCare annuncia che rivestirà un ruolo industriale leader nel più grande consorzio IHI finanziato dall'UE per la promozione delle cure in ambito cardio-oncologico in Europa

  • COMPASS è una delle principali partnership tra pubblico e privato nell'ambito dell'Iniziativa per l'innovazione nel settore della salute (IHI) dell'Unione europea.
  • Il consorzio ambisce a promuovere la diagnosi precoce e i pronostici di cardiotossicità nei pazienti oncologici e nei sopravvissuti al cancro.
  • L'iniziativa sfrutterà l'IA, l'imaging avanzato, i biomarcatori e i percorsi di cura integrati.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) ha annunciato oggi che rivestirà un ruolo industriale di primo piano nel nuovo consorzio COMPASS, un'iniziativa quinquennale volta a migliorare le cure di cardio-oncologia di precisione e a promuovere la diagnosi precoce di rischi cardiovascolari nei pazienti oncologici in Europa. COMPASS integra eccellenza clinica con tecnologie sanitarie innovative, e con un budget totale di 50,5 milioni di euro e oltre sessanta partner, è una delle più grandi partnership tra settore pubblico e privato nell'ambito dell'iniziativa IHI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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