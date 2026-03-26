GE HealthCare kondigt zijn leidende industriële rol aan in het grootste, door de EU gefinancierde IHI-consortium om cardio-oncologiezorg in Europa te bevorderen
- COMPASS is een van de grootste publiek-private samenwerkingsverbanden onder de IHI (Innovative Health Initiative) van de EU (Europese Unie).
- Het consortium beoogt om vroegtijdige detectie en voorspelling van cardiotoxiciteit bij kankerpatiënten en overlevenden van kanker te bevorderen.
- Het initiatief zal AI, geavanceerde imaging, biomarkers en geïntegreerde zorgverleningspaden aanwenden.
CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) maakte vandaag zijn leidende industriële rol bekend in het nieuwe COMPASS-consortium, een vijf jaar lopend initiatief gericht op het verbeteren van precisiecardio-oncologiezorg en het bevorderen van vroegtijdige detectie van cardiovasculaire risico's bij kankerpatiënten in Europa. COMPASS combineert klinische uitmuntendheid met nieuwe gezondheidszorgtechnologie, en met een totaal budget van €50,5 miljoen en meer dan zestig partners is het een van de grootste publiek-private samenwerkingsverbanden onder de IHI.
