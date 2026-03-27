Venture Global與Edison宣布就Calcasieu Pass仲裁案達成和解

維吉尼亞州阿靈頓郡，米蘭--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Venture Global與Edison今日聯合宣布，雙方已就Calcasieu Pass專案相關未決仲裁案簽署商業和解協議。

該和解案預計將於2026年第二季末之前完成，屆時相關仲裁程序將正式終止。本次協議已全面解決雙方爭議，作為和解內容之一，Edison與Venture Global亦同意，在既有長期合約之外，將額外向歐洲運送天然氣，主要供應義大利市場。首批輸送預計將於2026年5月在義大利亞得里亞海液化天然氣（LNG）接收站完成交付。

該協議標誌著雙方在加強商業合作方面邁出了重要一步，並在當前地緣政治情勢持續干擾能源市場之際，為未來進一步合作奠定基礎。

雙方皆對本次和解表示肯定，認為此舉不僅鞏固了長期供應關係，也進一步加強了Venture Global與Edison——Calcasieu Pass專案的重要基礎客戶之一之間的商業合作。雙方期待繼續攜手同行，共同推動Venture Global穩定全球液化天然氣/天然氣市場的使命，並進一步鞏固Edison在確保義大利能源供應穩定與安全方面的作用。

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