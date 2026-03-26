GE HealthCare annonce qu’elle va jouer un rôle de premier plan au sein du plus grand consortium de l’IHI financé par l’UE visant à faire progresser les soins cardio-oncologiques à travers l’Europe

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq : GEHC) a annoncé aujourd’hui qu’elle jouerait un rôle sectoriel de premier plan dans le nouveau consortium COMPASS, une initiative d’une durée de cinq ans visant à améliorer les soins cardio-oncologiques de précision et à faire progresser le dépistage précoce des risques cardiovasculaires chez les patients atteints de cancer à travers l’Europe. Alliant excellence clinique et technologies de santé innovantes, doté d’un budget total de 50,5 millions EUR et réunissant plus de soixante partenaires, COMPASS est l’un des plus importants partenariats public-privé dans le cadre de l’IHI.

Les maladies cardiovasculaires sont en forte augmentation chez les patients atteints de cancer et chez les personnes ayant survécu à la maladie, en raison à la fois de la prévalence croissante des affections cardiovasculaires préexistantes au moment du diagnostic et de l’utilisation de plus en plus fréquente de traitements antitumoraux hautement efficaces (chimiothérapie, radiothérapie et thérapies ciblées, entre autres), qui sont souvent associés à des effets indésirables sur le plan cardiovasculaire. Des études mondialesi montrent que les complications cardiaques constituent désormais la deuxième cause de décès chez les survivants du cancer, après la maladie elle-même, représentant jusqu’à 10 % des causes de mortalité. Bien que la cardiotoxicité soit largement reconnue comme un défi clinique majeur, les approches fondées sur des données probantes pour la prendre en charge sont limitées. La compréhension limitée des mécanismes biologiques à l’origine de la cardiotoxicité, le manque de biomarqueurs fiables et l’absence de stratégies préventives efficaces accentuent les risques pour les patients et exercent une pression croissante sur les systèmes de santé, notamment dans un contexte de vieillissement de la population européenne.

Les partenaires du projet COMPASS visent à améliorer la santé cardiovasculaire des patients atteints de cancer et des survivants à la maladie à travers l’Europe, grâce à un parcours clinique complet, de bout en bout et centré sur le patient, permettant une intervention rapide et une poursuite plus sûre des traitements anticancéreux, tout en réduisant le risque de complications cardiovasculaires. En favorisant la collaboration multidisciplinaire, l’harmonisation réglementaire ainsi que la sensibilisation et l’engagement des patients, COMPASS vise à faire en sorte que les innovations cliniquement significatives soient intégrées de manière efficace dans les soins de santé courants en Europe.

« Le King’s College London se réjouit de mettre à profit ses qualités de leadership universitaire et de coordination scientifique dans le cadre du projet COMPASS, en tirant parti de l’expertise du consortium dans les domaines de la cardiologie, de l’oncologie, des sciences moléculaires, des mégadonnées et de l’intelligence artificielle pour relever le défi croissant de la cardiotoxicité dans les traitements anticancéreux », a déclaré Steve Archibald, professeur d’imagerie moléculaire à la School of Biomedical Engineering & Imaging Sciences du King’s College London. « Notre objectif est de promouvoir des modèles de soins intégrés pour encourager leur adoption généralisée dans les systèmes de santé. »

Le programme vise à prédire le risque de cardiotoxicité, à détecter les maladies cardiovasculaires à un stade précoce, à coordonner et à personnaliser les soins oncologiques et cardiovasculaires, à accompagner les patients au quotidien et à prendre en charge les effets cardiovasculaires à long terme des traitements anticancéreux. Pour y parvenir, COMPASS se concentrera sur les domaines suivants :

Identification de nouveaux biomarqueurs pour le diagnostic de la cardiotoxicité et stratification des risques : l’objectif est de faire progresser la détection précoce de la cardiotoxicité grâce à une imagerie moléculaire innovante, à des techniques d’imagerie cardiaque de pointe et à la découverte de biomarqueurs multiomiques intégrant des données génétiques, moléculaires et métaboliques, afin de permettre une prédiction et un diagnostic plus précoces et plus précis de la maladie.

Outils prédictifs et d’aide à la décision clinique alimentés par l’IA : il s’agit d’exploiter l’IA pour intégrer des données issues concrètes, des informations issues de l’imagerie et non issues de l’imagerie, des biomarqueurs et des données provenant de dispositifs connectés portables dans les modèles prédictifs et les outils d’aide à la décision, afin de proposer des soins personnalisés en milieu clinique.

Amélioration de la prestation des soins et renforcement de l’implication des patients : le but est de promouvoir des parcours de soins intégrés, l’éducation des patients et l’engagement des parties prenantes afin de garantir un accès équitable, un suivi à long terme et des résultats centrés sur le patient.

« Cette initiative est particulièrement adaptée pour faciliter la mise en place de soins oncologiques centrés sur le patient, prenant en compte les risques de cardiotoxicité, permettant de détecter précocement les effets secondaires cardiotoxiques et contribuant à la santé cardiaque à long terme des patients atteints de cancer », a déclaré Eigil Samset, directeur général de la division Solutions de cardiologie chez GE HealthCare et responsable du programme COMPASS. « Nous sommes honorés de jouer un rôle central, en tant que chef de file du secteur, dans cette collaboration multidisciplinaire qui réunit l’expertise de grands acteurs européens issus des milieux universitaires, cliniques et industriels, ainsi que d’associations de défense des patients. En mettant au point un parcours de soins intégré, alimenté par l’IA, et réunissant oncologues et cardiologues dans la pratique clinique, cette collaboration a le potentiel d’améliorer encore la survie des patients atteints de cancer en s’attaquant à la morbidité d’origine cardiovasculaire. »

Le projet est cofinancé dans le cadre du programme Horizon Europe, au titre de l’initiative IHI, un partenariat public-privé entre l’Union européenne et les industries européennes des sciences de la vie. En vertu de la convention de subvention n° 101253264, l’entreprise commune (IHI JU) bénéficie du soutien du programme de recherche et d’innovation Horizon Europe de l’Union européenne ainsi que de partenaires contributeurs, dont COCIR, EFPIA, Europa Bío, MedTech Europe, Vaccines Europe et COMPASS. La convention de subvention a été signée le 25 mars 2026 et portera sur les cinq prochaines années. Pour plus d’informations et pour consulter la liste complète des membres du consortium, veuillez consulter le site web de l’IHI.

À propos de GE HealthCare Technologies Inc.

GE HealthCare est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de santé. L’entreprise offre des technologies médicales de pointe, des diagnostics pharmaceutiques, ainsi que des solutions d’intelligence artificielle, cloud et logicielles qui aident les cliniciens à lutter contre les maladies les plus complexes au monde. Au service des patients et des professionnels de santé depuis 130 ans, GE HealthCare propose des innovations audacieuses conçues pour la prochaine génération de médecine dans ses segments Imagerie, Solutions de visualisation avancées, Solutions de soins aux patients et Diagnostics pharmaceutiques, afin d’aider les cliniciens à prodiguer des soins plus personnalisés et plus précis. Notre entreprise, dont le chiffre d’affaires s’élève à 20,6 milliards USD, compte environ 54 000 collaborateurs qui œuvrent pour créer un monde où les soins de santé ne connaissent aucune limite.

GE HealthCare est fière de figurer parmi les entreprises les plus admirées au monde™ (World’s Most Admired Companies™) de l’année 2026 selon Fortune .

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i MDPI. Cardiotoxicity of Chemotherapy: A Multi-OMIC Perspective, 8 janvier 2025. https://www.mdpi.com/2039-4713/15/1/9

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