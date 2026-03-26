AM Best Sube Calificaciones Crediticias de Ocean International Reinsurance Company Limited

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha subido la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) a A (Excelente) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo a “a” (Excelente) de “a-” (Excelente) de Ocean International Reinsurance Company Limited (Ocean Re) (Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) fue revisada a estable de positiva.

Las calificaciones de Ocean Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las mejoras en las calificaciones reconocen la suscripción disciplinada de Ocean Re para desplegar su capital con resultados rentables. Las métricas de desempeño operativo de la compañía son fuertes, junto con objetivos de crecimiento basados en exposiciones de su diversificación geográfica, nuevos negocios y un crecimiento exitoso del portafolio de riesgo.

Ocean Re es un reasegurador domiciliado en Barbados, con licencia de compañía de seguros Clase 2, que ofrece una mezcla de productos diversificada a nivel global con una presencia relevante en América Latina. Ocean Re también ofrece programas de reaseguro facultativo, que están totalmente financiados conforme a las pérdidas finales proyectadas de sus clientes. La estrategia de desarrollo de negocios de Ocean Re identifica claramente un incremento en la proporción del negocio de reaseguro tradicional en comparación a la del portafolio cautivo.

La distribución geográfica de Ocean Re ha continuado expandiéndose, con presencia en 86 países al cierre de diciembre de 2024, y con la capacidad de diversificar aún más sus riesgos asegurados en América Latina, Asia, el Medio Oriente, y el Norte de África, entre otras regiones. Para mejorar su suscripción aún más, la empresa ha adquirido algunas de las operaciones de sus socios comerciales (incluido el personal), ganando experiencia y exclusividad sobre esos canales, regiones y mercados.

La capitalización ajustada por riesgos de Ocean Re se encuentra en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y se ha beneficiado de resultados rentables hasta el 30 de septiembre de 2025. Además, la mayor diversificación geográfica podría reflejarse en una mejora del capital requerido a mediano plazo; sin embargo, AM Best continuará monitoreando la influencia de la compañía tenedora en la fortaleza de balance de Ocean Re, debido a su apalancamiento financiero y estructura corporativa cambiante.

El desempeño operativo de Ocean Re en 2024 y hasta septiembre del 2025 ha resultado en utilidad neta, debido a su buen nivel de suficiencia de prima derivada del desempeño de su creciente negocio tradicional de reaseguro, y a la naturaleza de su negocio cautivo. Hasta septiembre de 2025, los resultados apuntan a una consolidación de la estrategia de suscripción en algunos mercados, mientras que otros aún están en fase de desarrollo, con políticas y procedimientos de la administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiados para disminuir cualquier riesgo a futuro.

Acciones negativas de calificación podrían ocurrir ante cambios materiales en las tendencias de desempeño operativo, ya sea como resultado de pérdidas o del riesgo en la implementación en la estrategia de negocio. También podría haber acciones negativas de calificación si se produce un aumento del apalancamiento financiero de la compañía tenedora presionando la fortaleza del balance de Ocean Re. A pesar de ser poco probable, podrían ocurrir acciones positivas de calificación como resultado del crecimiento continuo de la base de capital de la compañía en el mediano plazo, en línea con el nivel actual de capitalización ajustada por riesgos y la consolidación exitosa de su estrategia de diversificación de negocios.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

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