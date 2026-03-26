アンダーセン・コンサルティング、Solutiaとの協業契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、労働衛生や職場の健康に関するソリューションのほか、ライフサイエンスおよびヘルスケア分野の採用支援を専門とするSolutiaとの協業契約により、スペインでの事業基盤を拡大します。

2014年に設立されたSolutiaは、健全な職場環境の整備、欠勤対策、医療関連アウトソーシング、研修を中心に、あらゆる業種の組織に対して包括的なサービスとコンサルティングを提供。また、ライフサイエンス分野、技術系人材、中間管理職および経営幹部層に特化した採用・エグゼクティブサーチ・ソリューションも手掛けており、製薬、バイオテクノロジー、医療技術、ヘルスケア業界における深い知見を備えている他、Solutiaはデータに基づくオーダーメード型のソリューションを通じて、組織の人材効率向上と専門人材の確保を支援しています。

Solutiaのマネジング・ディレクターであるセザル・カステル氏は次のように述べています。「事業環境がますます複雑になるなか、私たちは企業が人材を惹きつけ、育て、活かしていく方法を進化させることに力を注いでいます。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、当社の専門性を、より広い戦略・デジタル領域の中で生かし、クライアントの持続的な成長を後押しするような総合的ソリューションが提供可能になっていきます」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・フォアザッツ氏は、次のように述べています。「Solutiaは業界に対する深い知見と、組織の健全性および科学分野の発展を後押しする優れたソリューションにおいて高い評価を築いてきました。同社の能力は、アンダーセン・コンサルティングの学際的なプラットフォームを理想的に補完するものであり、両社で連携することで、クライアントの業務最適化、コンプライアンス強化、変革推進をより力強く支援できるようになります」

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、事業、テクノロジー、AI変革、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバル・コンサルティング企業です。アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、加盟ファームおよび提携ファームを通じて、世界50,000人超のプロフェッショナルと1,000超の拠点を擁するグローバル・プラットフォームのもと、コンサルティング、税務、法務、バリュエーション、グローバル・モビリティ、アドバイザリーの各分野で世界水準の専門性を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングス LPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地の加盟ファームおよび提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

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