Cleverbridge führt UPI-Support zur Förderung des digitalen Wachstums in Indien ein

KÖLN, Deutschland & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Cleverbridge, ein globaler Commerce-Partner und digitaler Reseller für Software- und SaaS-Unternehmen, hat heute die Unterstützung von Unified Payments Interface (UPI) bekannt gegeben, Indiens führendem Echtzeit-Zahlungssystem. Angesichts der Umstellung von Softwareunternehmen auf Digital-First-Umsatzmodelle ist es von entscheidender Bedeutung, lokalisierte Einkaufserlebnisse zu ermöglichen, um in wachstumsstarke Märkte wie Indien zu expandieren, wo UPI eine zentrale Rolle bei den Transaktionen der Kunden spielt.

Die digitale Wirtschaft in Indien wächst weiterhin rasant und UPI dominiert den Zahlungsverkehr immer mehr. Das von der National Payments Corporation of India (NPCI) entwickelte System bietet Verbrauchern die Möglichkeit, in Echtzeit direkt über mit ihrer Bank verbundene mobile Apps zu bezahlen, ohne Kartendaten eingeben zu müssen. Mittlerweile verarbeitet UPI monatlich mehr als 20 Milliarden Transaktionen, was den Großteil des digitalen Zahlungsverkehrs im ganzen Land ausmacht.

„Indien eröffnet Softwareunternehmen, die global expandieren, enorme Chancen“ so Richard Stevenson, CEO von Cleverbridge. „Da Unternehmen verstärkt auf Digital-First-Umsatzmodelle setzen, ist es entscheidend, sich an die Kaufgewohnheiten der Kunden in Märkten wie Indien anzupassen. UPI spielt in diesem Ökosystem eine zentrale Rolle und bietet unseren Kunden die Möglichkeit, ihre digitalen Umsätze effizienter zu skalieren.“

Für viele Softwareunternehmen erforderte die Expansion in Märkte wie Indien bisher Investitionen in die lokale Infrastruktur und die Abhängigkeit von Direktvertrieb oder partnergestützten Modellen. Der digitale Handel, unterstützt durch globale und lokale Zahlungsmethoden, eröffnet einen skalierbareren und wirtschaftlicheren Weg in den Markt, da er die Komplexität der Abläufe verringert und eine direkte Kundenakquise möglich macht.

Durch die Verfügbarkeit von UPI neben weit verbreiteten Zahlungsmethoden wie Net Banking baut Cleverbridge seine Abdeckung der wichtigsten digitalen Zahlungsmethoden in Indien weiter aus. Insgesamt unterstützt Cleverbridge weltweit über 30 Zahlungsmethoden, einschließlich führender lokaler Optionen wie iDEAL, Boleto und Alipay, sodass Softwareunternehmen regionale Kaufgewohnheiten in wichtigen Märkten berücksichtigen können.

Um mehr darüber zu erfahren, wie UPI den digitalen Zahlungsverkehr in Indien revolutioniert, lesen Sie den neuesten Blogbeitrag von Cleverbridge.

Über Cleverbridge

Als global tätiger Handelspartner und Digital-Reseller unterstützt Cleverbridge Software- und SaaS-Unternehmen bei der internationalen Skalierung durch Übernahme der Verantwortung für Einnahmenvorgänge — wie Zahlungen, Abonnements, Steuern und Compliance-Vorgänge — und Erbringen von Dienstleistungen zur Performance-Optimierung über den Kundenlebenszyklus hinweg. Von Selbstbedienungs- über vertriebsgeführte und partnergeführte bis zu hybriden Abläufen unterstützt Cleverbridge Unternehmen bei der Transformation ihrer Go-to-Market-Strategien zur Margensteigerung und zur Schaffung eines berechenbareren Wachstums.

Cleverbridge wurde 2005 gegründet und ist in mehr als 240 Märkten tätig mit Niederlassungen in Chicago, Austin, Köln, London sowie Singapur. Weitere Informationen finden Sie auf grow.cleverbridge.com

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