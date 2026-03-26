-

GE HealthCare anuncia un papel industrial líder en el mayor consorcio financiado por la UE en el marco de la IHI para impulsar la atención cardio-oncológica en toda Europa

  • COMPASS es una de las mayores asociaciones público-privadas en el marco de la Innovative Health Initiative (IHI) de la Unión Europea (UE).
  • El consorcio tiene como objetivo impulsar la detección temprana y la predicción de la cardiotoxicidad en pacientes con cáncer y supervivientes de cáncer.
  • La iniciativa aprovechará la inteligencia artificial, las imágenes médicas avanzadas, los biomarcadores y los itinerarios asistenciales integrados.

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) anunció hoy su papel industrial líder en el nuevo consorcio COMPASS, una iniciativa de cinco años centrada en mejorar la atención cardio-oncológica de precisión y avanzar en la detección temprana de riesgos cardiovasculares en pacientes con cáncer en toda Europa. COMPASS combina excelencia clínica con tecnologías sanitarias innovadoras y, con un presupuesto total de 50.5 millones de euros y más de sesenta socios, constituye una de las mayores asociaciones público-privadas en el marco de la IHI.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto con los medios de GE HealthCare:
Karin Dalsin
Celular: +1 612-219-2855
Karin.Dalsin@gehealthcare.com

Industry:

GE HealthCare

NASDAQ:GEHC
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto con los medios de GE HealthCare:
Karin Dalsin
Celular: +1 612-219-2855
Karin.Dalsin@gehealthcare.com

More News From GE HealthCare

GE HealthCare y el Ministerio de Salud de Indonesia amplían el acceso a atención de calidad con más de 300 tomógrafos avanzados

YAKARTA, Indonesia--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) anunció hoy que suministrará más de 300 tomógrafos computarizados (CT, por sus siglas en inglés) en el marco del programa de Indonesia “Fortalecimiento de la Red Nacional de Derivación de Salud” (SIHREN, por sus siglas en inglés), con el objetivo de brindar atención equitativa y de alta calidad a más de 280 millones de indonesios. Como parte de un contrato plurianual adjudicado mediante licitación competitiva, GE HealthCare prove...

Resumen: La plataforma Carevance amplía el acceso a la excelencia clínica de GE HealthCare a través de la monitorización avanzada de pacientes y la nueva capacidad de gestión de la hipotensión perioperatoria

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) acaba de anunciar que ha recibido el marcado CE para su monitor de paciente Carevance™, lo cual supone un avance en la atención accesible y fiable para más clientes, empezando por los europeos. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal....
Back to Newsroom