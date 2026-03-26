GE HealthCare anuncia un papel industrial líder en el mayor consorcio financiado por la UE en el marco de la IHI para impulsar la atención cardio-oncológica en toda Europa

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--GE HealthCare (Nasdaq: GEHC) anunció hoy su papel industrial líder en el nuevo consorcio COMPASS, una iniciativa de cinco años centrada en mejorar la atención cardio-oncológica de precisión y avanzar en la detección temprana de riesgos cardiovasculares en pacientes con cáncer en toda Europa. COMPASS combina excelencia clínica con tecnologías sanitarias innovadoras y, con un presupuesto total de 50.5 millones de euros y más de sesenta socios, constituye una de las mayores asociaciones público-privadas en el marco de la IHI.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.