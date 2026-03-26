Andersen Consulting schließt Kooperationsvereinbarung mit Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting baut seine Präsenz in Spanien durch eine Kooperationsvereinbarung mit Solutia aus, einem Unternehmen, das sich auf Lösungen für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz sowie auf die Personalvermittlung in den Bereichen Biowissenschaften und Gesundheitswesen spezialisiert hat.

Solutia wurde 2014 gegründet und bietet umfassende Dienstleistungen und Beratung mit den Schwerpunkten gesundes Arbeitsumfeld, Fehlzeiten, Outsourcing im Gesundheitswesen sowie Schulungen für Unternehmen aller Branchen an. Das Unternehmen bietet zudem Personalvermittlungs- und Executive-Search-Lösungen an, die auf die Bereiche Life Sciences, technische Fachkräfte sowie das mittlere und obere Management spezialisiert sind, und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Branchen Pharmazie, Biotechnologie, Medizintechnik und Gesundheitswesen. Solutia unterstützt Unternehmen dabei, die Effizienz ihrer Belegschaft zu steigern und Fachkräfte zu gewinnen – mithilfe maßgeschneiderter, datengestützter Lösungen.

„Wir setzen uns dafür ein, die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen in einem zunehmend komplexen Umfeld Talente gewinnen, fördern und führen“, sagte Cesar Castel, Managing Director von Solutia. „Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser Fachwissen in einen breiteren strategischen und digitalen Kontext einbringen und so ganzheitliche Lösungen anbieten, die das nachhaltige Wachstum unserer Kunden beschleunigen.“

„Solutia verfügt über fundierte Branchenexpertise und genießt einen ausgezeichneten Ruf für Lösungen, die die organisatorische Leistungsfähigkeit und die wissenschaftliche Entwicklung fördern“, fügte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen, hinzu. „Ihre Kompetenzen ergänzen die multidisziplinäre Plattform von Andersen Consulting in idealer Weise, sodass wir gemeinsam unseren Kunden dabei helfen können, ihre Betriebsabläufe zu optimieren, die Compliance zu stärken und den Wandel voranzutreiben.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

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