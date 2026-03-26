Andersen Consulting zawiera umowę o współpracy z firmą Solutia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting zwiększa obecność w Hiszpanii, zawierając umowę o współpracy z firmą Solutia, która specjalizuje się w rozwiązaniach w zakresie zdrowia pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także rekrutacji w dziedzinie nauk biologicznych i sektora opieki zdrowotnej.

Założona w 2014 r. firma Solutia świadczy kompleksowy wachlarz usług oraz konsultacji w zakresie zdrowego środowiska pracy, absencji, outsourcingu ochrony zdrowia i szkoleń organizacji ze wszystkich sektorów. Firma zapewnia również rozwiązania w zakresie rekrutacji personelu i wyszukiwania kadry kierowniczej ukierunkowane w szczególności na sektor nauk biologicznych, specjalistów technicznych i kierownictwo średniego szczebla oraz dyrekcję, wykorzystując bogatą wiedzę fachową w dziedzinie sektorów farmacji, biotechnologii, technologii medycznych i opieki zdrowotnej. Solutia pomaga organizacjom w zwiększaniu wydajności pracowników i przyciąganiu wyspecjalizowanych talentów za pomocą spersonalizowanych rozwiązań opartych na danych.

– Pragniemy rozwijać sposoby przyciągania i rozwoju utalentowanych pracowników oraz zarządzania nimi przez organizacje w coraz bardziej złożonych warunkach otoczenia – powiedział Cesar Castel, dyrektor zarządzający Solutia. – Współpraca z Andersen Consulting umożliwia nam wykorzystanie specjalistycznej wiedzy fachowej w szerszym kontekście strategicznym i cyfrowym, dostarczając całościowe rozwiązania pozwalające klientom szybciej osiągnąć trwały rozwój.

– Solutia może się poszczycić dogłębną wiedzą branżową i słynie z doskonałych rozwiązań wspierających zdrowie organizacji oraz rozwój naukowy – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej zdolności stanowią znakomite uzupełnienie multidyscyplinarnej platformy Andersen Consulting, dzięki czemu możemy wspólnie pomagać klientom w optymalizowaniu działalności, osiąganiu ściślejszej zgodności z przepisami i napędzaniu transformacyjnych zmian.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.