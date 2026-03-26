-

Venture Global e Edison annunciano un accordo transattivo per la procedura arbitrale del progetto Calcasieu Pass

original

ARLINGTON, Va. & MILANO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global e Edison hanno annunciato congiuntamente la firma di un accordo commerciale per la definizione della procedura arbitrale in corso tra le due società in merito al progetto Calcasieu Pass. Il completamento della transazione è previsto entro la fine del secondo trimestre 2026, momento in cui l’arbitrato verrà chiuso. L’accordo risolve integralmente la controversia arbitrale. Come parte della transazione, Edison e Venture Global hanno inoltre concordato la consegna verso l’Europa di ulteriori carichi rispetto a quelli previsti dal contratto di lungo termine, al fine di supportare le forniture di gas principalmente al mercato italiano. La prima consegna è prevista per maggio 2026, in Italia, presso il Terminale Adriatic LNG.

L’accordo rappresenta un passo significativo nel rafforzare la cooperazione commerciale tra le parti e pone le basi per ulteriori forniture future, nel contesto delle difficoltà generate dagli attuali eventi geopolitici.

Entrambe le parti accolgono con favore questo accordo, che consolida ulteriormente le forniture di lungo periodo e rafforza la partnership commerciale tra Venture Global e Edison, che è un importante cliente di riferimento per il progetto Calcasieu Pass. Le parti auspicano di continuare a collaborare per perseguire la missione di Venture Global di stabilizzare i mercati globali di GNL/gas e per consolidare ulteriormente il ruolo di Edison nel garantire la stabilità e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Italia.

Contacts

Edison Media contact: http://www.edison.it/it/contatti-2; http://www.edison.it/it/media
Edison Investor contact: investor.relations@edison.it

Industry:
Venture Global Inc. Logo
Venture Global Inc. Logo

Venture Global Inc.

NYSE:VG
Release Versions
EnglishItalian

Contacts

Edison Media contact: http://www.edison.it/it/contatti-2; http://www.edison.it/it/media
Edison Investor contact: investor.relations@edison.it

More News From Venture Global Inc.

Riassunto: Venture Global lancia "Unstoppable Energy", la sua prima campagna pubblicitaria

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) lancia la sua prima campagna pubblicitaria nazionale: "Unstoppable Energy" (Un'energia inarrestabile). La campagna, con un costo a sette cifre e della durata di un anno, propone spot televisivi a livello locale e nazionale, oltre a pubblicità stampate, digitali e in spazi all'aperto. L'azienda è orgogliosa di avere il premio Oscar Billy Bob Thornton come voce narrante dell'iniziativa. “Venture Global è entusiasta di pres...

Riassunto: Venture Global e Vitol annunciano un nuovo accordo di acquisto di GNL

ARLINGTON, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Oggi Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e Vitol hanno annunciato la sigla di un nuovo accordo vincolante per l'acquisto di circa 1,5 milioni di tonnellate all'anno (MTPA) di gas naturale liquefatto (GNL) fornito da Venture Global, in particolare dal portafoglio di Venture Global, per il quinquennio a partire dal 2026. "La domanda globale di GNL flessibile e affidabile di provenienza statunitense è in rapida crescita, e Venture Global è orgogliosa di collaborar...

Riassunto: Venture Global annuncia la decisione finale sugli investimenti e la conclusione finanziaria per la fase 2 di CP2 LNG

ARLINGTON, Va.--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Venture Global, Inc. (NYSE: VG) annuncia una decisione finale di investimento (FID) e la chiusura riuscita del finanziamento di un progetto da 8,6 miliardi di dollari per la seconda fase del terzo progetto dell'azienda, Venture Global CP2 LNG (CP2). Unita al finanziamento di fase 1 del CP2 annunciata nel luglio 2025, questo traguardo rappresenta il più grande finanziamento autonomo di un progetto sul mercato bancario degli Stati Uniti. Il testo originale d...
Back to Newsroom