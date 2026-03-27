Venture Global与Edison宣布就Calcasieu Pass项目达成仲裁和解

弗吉尼亚州阿灵顿市与米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global与Edison今天联合宣布，双方已就Calcasieu Pass项目相关的未决仲裁达成和解，并签署了商业协议。

预计该和解协议将于2026年第二季度末完成，届时仲裁程序将终止。该协议全面解决了仲裁中的所有争议。作为和解协议的一部分，Edison与Venture Global还同意向欧洲交付超出长期合同预定范围的额外货量，以支持主要面向意大利市场的天然气供应。首批交付计划于2026年5月运抵意大利亚得里亚海液化天然气终端。

该协议标志着双方在加强商业合作方面迈出了重要一步，并在当前地缘政治事件引发的动荡背景下，为未来进一步的交付奠定了基础。

双方均对该协议表示欢迎，因为它进一步巩固了长期供货关系，并加强了Venture Global与Edison之间的商业伙伴关系——Edison是Calcasieu Pass项目的重要基础客户。双方期待继续通力合作，共同推进Venture Global稳定全球LNG/天然气市场的使命，并进一步巩固Edison在保障意大利能源供应稳定与安全方面的作用。

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