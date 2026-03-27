-
Venture Global与Edison宣布就Calcasieu Pass项目达成仲裁和解
Venture Global与Edison宣布就Calcasieu Pass项目达成仲裁和解
Share
弗吉尼亚州阿灵顿市与米兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global与Edison今天联合宣布，双方已就Calcasieu Pass项目相关的未决仲裁达成和解，并签署了商业协议。
预计该和解协议将于2026年第二季度末完成，届时仲裁程序将终止。该协议全面解决了仲裁中的所有争议。作为和解协议的一部分，Edison与Venture Global还同意向欧洲交付超出长期合同预定范围的额外货量，以支持主要面向意大利市场的天然气供应。首批交付计划于2026年5月运抵意大利亚得里亚海液化天然气终端。
该协议标志着双方在加强商业合作方面迈出了重要一步，并在当前地缘政治事件引发的动荡背景下，为未来进一步的交付奠定了基础。
双方均对该协议表示欢迎，因为它进一步巩固了长期供货关系，并加强了Venture Global与Edison之间的商业伙伴关系——Edison是Calcasieu Pass项目的重要基础客户。双方期待继续通力合作，共同推进Venture Global稳定全球LNG/天然气市场的使命，并进一步巩固Edison在保障意大利能源供应稳定与安全方面的作用。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
Contacts
Venture Global媒体联系方式：press@ventureglobalLNG.com
Venture Global投资者联系方式 : IR@ventureglobalLNG.com
More News From Venture Global Inc.
Venture Global与Vitol宣布达成新液化天然气采购协议
弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)和Vitol今日宣布签署一份新的具有约束力的协议，自2026年起的五年内，Vitol每年将向Venture Global采购约150万吨美国液化天然气(LNG)，由Venture Global的资产组合供应。 Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“全球对灵活、可靠的美国LNG的需求正快速增长，Venture Global很荣幸能与Vitol这样顶尖的LNG贸易公司合作，向市场提供这一关键能源。得益于我们的创新模式，我们能够为客户提供短期、中期和长期的LNG供应，而这份协议是我们丰富LNG资产组合期限结构的又一重要举措。” Vitol全球LNG业务负责人Pablo Galante Escobar表示：“Vitol很高兴能与全球市场领先的LNG生产商和供应商Venture Global开展合作。LNG对全球许多经济体都至关重要。通过这笔交易，Vitol正在扩大自身的供应来源，以便为全球客户及合作伙伴提供多样化且可靠的能源选择。...
Venture Global推出首个广告宣传活动：“势不可挡的能源”
弗吉尼亚州阿灵顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc. (NYSE: VG)今日正式推出其首个全国性广告宣传活动——“势不可挡的能源”(Unstoppable Energy)。这场耗资七位数、为期一年的宣传活动涵盖全国及地方广播电视广告以及户外、平面和数字广告投放。公司有幸邀请到奥斯卡奖得主Billy Bob Thornton担任广告配音。 Venture Global首席执行官Mike Sabel表示：“Venture Global很高兴推出首个全国性广告宣传活动，且有幸邀请到成就斐然的Billy Bob Thornton担任配音。‘势不可挡的能源’宣传活动展现了驱动我们公司不断前行的实干韧劲与创新精神。随着我们成长为全球最大的液化天然气(LNG)出口商之一，我们很自豪能向全美传递Venture Global的品牌理念和品牌故事。” 关于Venture Global Venture Global是一家提供低成本美国液化天然气（LNG）的美国生产商和出口商，，其生产、在建或开发中的产能超过1亿吨/年。Venture Glob...
Venture Global宣布对CP2 LNG二期作出最终投资决定并完成融资
阿灵顿，弗吉尼亚州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Venture Global, Inc.（NYSE: VG）今天宣布对其第三个项目Venture Global CP2 LNG（CP2）的二期工程作出最终投资决定，并成功完成86亿美元的项目融资。结合2025年7月宣布的CP2一期融资，这一里程碑标志着美国银行市场上最大规模的独立项目融资。该交易引起了全球领先银行的极大关注，除此前一期获得的340亿美元承诺外，二期又获得了超过190亿美元的承诺，且无需外部股权投资。 Venture Global首席执行官Mike Sabel表示，“我们极为自豪地就第三个绿地项目CP2的二期工程做出了最终投资决定，这使得Venture Global已执行的资本市场交易总额超过950亿美元。我们团队不懈的奉献使我们能够在不到七年的时间内达成五项最终投资决策，一旦CP2全面投产，我们将有望成为美国最大的液化天然气出口商。随着二期融资的落实，我们将在已取得良好进展的建设基础上再接再厉，向世界各地的客户供应可靠的美国液化天然气。” CP2项目的峰值产能将达到每年2900万吨，其几乎全部...