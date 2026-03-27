Biocytogen maakt bekend dat de FDA goedkeuring heeft verleend voor de IND-aanvraag van partner NEOK Bio voor NEOK002, gericht op solide tumoren

BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), een wereldwijd biotechnologiebedrijf dat het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe, op antilichamen gebaseerde geneesmiddelen met innovatieve technologieën stimuleert, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn partner NEOK Bio, Inc. van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) onlangs goedkeuring heeft ontvangen voor een aanvraag voor een Investigational New Drug (IND) voor NEOK002, een ADC-programma gericht op EGFR/MUC1 voor solide tumoren. NEOK Bio is van plan om in het tweede kwartaal van 2026 een fase 1-klinische studie te starten en verwacht in 2027 de eerste gegevens te rapporteren.

Deze IND-goedkeuring markeert een belangrijke mijlpaal voor NEOK002, een kandidaat-ADC gericht op EGFR/MUC1, ontwikkeld door NEOK Bio en gebaseerd op een bispecifiek antilichaam dat oorspronkelijk door Biocytogen werd ontwikkeld en in 2024 in licentie werd gegeven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Antilichaam-assets en -platforms: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@biocytogen.com.cn

