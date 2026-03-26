AM Best Asigna Calificaciones Crediticias a Seguros Universal, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo (ICR de Largo Plazo, por sus siglas en inglés) de “a-” (Excelente) a Seguros Universal, S.A. (Seguros Universal) (Santo Domingo, República Dominicana). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Seguros Universal reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocios neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Seguros Universal, S.A. es la aseguradora más grande de la República Dominicana y es una subsidiaria propiedad en un 97% de Grupo Universal, S.A. (Grupo Universal). La compañía fue fundada en 1964, como La Universal, Compañía General de Seguros. En 1989, Seguros Universal fue adquirida por Grupo Financiero Popular, el brazo financiero del Banco Popular Dominicano (BPD). En el año 2000, la compañía se fusionó con Seguros America, creando la compañía de seguros más grande del mercado. La evaluación del perfil de negocios de la compañía es neutral, respaldada por un liderazgo consistente, un fuerte reconocimiento de marca, beneficiándose aún más de una estructura operativa diversificada a través de su compañía tenedora y adaptándose a dinámicas cambiantes del mercado.

La fortaleza del balance de Seguros Universal está respaldada por su capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés). La base de capital se ha beneficiado de las utilidades netas positivas de la compañía a lo largo de su amplia trayectoria. Además, Seguros Universal se encuentra bien protegida por su programa de reaseguro integral e históricamente efectivo. La administración ha mostrado una inclinación a usar su capital de manera eficiente, lo cual generará más dividendos en el futuro.

El desempeño operativo de Seguros Universal se evalúa como adecuado y se caracteriza por un historial de baja volatilidad en sus resultados, reflejando una suscripción disciplinada y controles de riesgo en línea con la escala operativa de la compañía. A diciembre de 2024 y hasta 2025, la compañía reportó índices de suscripción sólidos y tendencias de crecimiento prudentes.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se deteriora a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales, ya sea debido al pago de dividendos, o a cambios importantes en la estrategia de inversión. Si bien es poco probable, podrían ocurrir acciones positivas de calificación como resultado de la consolidación exitosa de la estrategia de negocios, en línea con ganancias operativas estables que contribuyan al crecimiento de la base de capital de Seguros Universal.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

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